Mor l'escriptor José Antonio Vidal Castaño als 81 anys

L'escriptor valencià José Antonio Vidal Castaño ha mort als 81 anys a causa d'una llarga malaltia. Era col·laborador habitual del suplement Posdata de Levante-EMV en els últims 4 anys.

Va ser un militant antifranquista en les files del PCE. Després de la mort del dictador, va ser detingut el maig de 1976 i torturat brutalment a la Prefectura Superior de Policia de Barcelona a la Via Laietana.

Algunes de les seues obres són La España de los maquis (Punto de Vista), Asalto al tren pagador (Mandor), El sargento Fabra (Catarata) o La memoria reprimida (PUV).

La seua militància política va començar en els seus anys d'universitat, quan estudiava Història i Filosofia a la Universitat de València. Es va fer membre del Comité del País Valencià del PCE, per la qual cosa va acabar exiliat a França. En un dels seus viatges a Espanya, va ser detingut en 1976 i traslladat a la Prefectura Superior de Policia de Via Laietana, on va ser torturat per membres de la Brigada Politicosocial.

Va ingressar a la presó Model de Barcelona. Es va dedicar a la investigació històrica i a la literatura, sobretot l'especialitzada en memòria històrica i els aspectes polítics i militars de la Segona República.