El PP demana que Mas explique a les Corts les "retallades" que deriven pacients de salut mental a altres autonomies

La portaveu adjunta del PP a les Corts i sotssecretària de Política Social del PPCV, Elena Bastidas, ha denunciat que la falta d'un pla de salut mental i les "retallades" està generant que "molts pacients hagen de ser derivats a altres comunitats per falta de places per a ser atesos a la Comunitat Valenciana". Per això, el seu grup ha sol·licitat la compareixença de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas.

En un comunicat, Bastidas ha recordat que fa molt de temps que el seu partit sol·licita la posada en marxa d'aquest pla de xoc, per considerar que cal que aquestes persones siguen ateses en bones condicions i amb rapidesa; "sense demora, com està ocorrent en aquests moments". Davant aquesta situació, a parer seu, és urgent reforçar les plantilles de professionals d'atenció a la salut mental, tant psiquiatres com psicòlegs clínics i infermeres especialistes, incloent-hi les atencions de resposta immediata en les unitats SAMU. "És lamentable que hi haja hospitals a la Comunitat Valenciana en què la demora per a la primera cita puga arribar fins als sis mesos i la saturació dels habitatges tutelats", ha criticat la diputada popular, per a advertir que "la falta de personal i de places per a atendre aquestes persones està generant un problema molt greu per a moltes famílies i fins i tot molts malalts que acaben vivint al carrer". En definitiva, Bastidas ha exigit al Consell "que no estiguen tan preocupats pels seus problemes interns i lluites de butaques i que se centren en els més vulnerables, perquè cada dia la falta de gestió afecta més persones".