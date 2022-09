Sánchez es planteja ara la creació de l'impost a les grans fortunes que demanava Podem

Una altra bandera política més que comparteixen ja els dos socis del Govern, socialistes i morats. Pedro Sánchez ha donat via lliure per a explorar la creació d'un impost a les grans fortunes, amb l'objectiu de poder mantindre el sistema d'ajudes en plena crisi energètica. Era una reivindicació d'Unides Podem que va ser tombada pel seu soci en el Congrés el mes de juny passat.

"Hem de demanar una major aportació als que més tenen per a permetre el transport públic gratis, els 200 euros a les rendes amb menys de 14.000 euros, per a poder continuar baixant l'IVA de la factura de l'electricitat, becar els alumnes…", ha defensat la ministra María Jesús Montero en els corredors del Congrés. La responsable d'Hisenda ha recordat que, igual que han promogut la creació de nous gravàmens a les empreses energètiques i a la banca, l'executiu està analitzant la possibilitat d'augmentar l'aportació a les arques públiques de "les grans fortunes" d'Espanya.

El nou impost és una de les principals peticions d'Unides Podem aquesta legislatura. El PSOE l'havia rebutjada fins ara amb l'argument que no s'havia consensuat en el si de l'executiu, tenia dubtosa eficàcia per a recaptar i la inutilitat final, perquè, deien els socialistes, es podria traslladar aquesta major pressió a les grans fortunes a través de l'Impost de Societats. Els morats van detallar en la proposició de llei que van presentar que s'aplicara a les fortunes que superen els 10 milions d'euros.

Aquest anunci del Govern de Sánchez arriba en ple debat sobre la competència dels governs de la Comunitat de Madrid i Andalusia amb l'Impost de Patrimoni. El president de la Junta, Juanma Moreno, ha comunicat aquesta setmana que el bonificarà per a atraure els contribuents més rics d'altres comunitats, encara que va citar en concret Madrid (on governa la seua companya de partit Isabel Díaz Ayuso) i Catalunya.

Montero ha rebutjat la decisió de Moreno, perquè, a parer seu, posa en relleu el model que suposa el PP, "un partit que defensa les elèctriques, les petrolieres, la banca i les grans fortunes". El PSOE, en canvi, vol demanar "un esforç als que més tenen per a poder acompanyar les famílies mitjanes i treballadores en un moment de crisi i de pujada de la cistella de la compra". Els 120 milions que fins ara recaptava Andalusia amb aquestes "17.000 persones que pagaven l'Impost de Patrimoni" deixaran d'anar a "sanitat, educació, dependència", s'ha queixat.

La ministra considera que cal encaixar el debat sobre l'harmonització dels impostos en el disseny del nou model de finançament autonòmic, cosa que el Govern ha descartat fer aquesta legislatura a causa de l'horitzó electoral que s'acosta l'any que ve amb municipals, autonòmiques i generals. Montero ha subratllat que l'executiu defensa l'harmonització, per a evitar la competència entre comunitats i "evitar la pràctica eliminació de figures fiscals", però no la recentralització, que suposaria que les autonomies no tinguen poder per a dissenyar la seua capacitat fiscal.