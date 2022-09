Els cables emboliquen el barri antic de Calp i el seu carrer més fotografiat

Aquesta setmana, i fins al 3 d'octubre, els veïns del barri antic de Calp poden presentar a l'Oficina d'Atenció al Consumidor (OAC) les sol·licituds de subvenció per a rehabilitar façanes i per a retirar els embolics de cables, aparells d'aire condicionat, antenes, tendals, rètols en mal estat, tancaments de terrasses o desguassos de pluvials i fumerals. Tots aquests elements enlletgeixen el centre històric. Fins i tot al carrer més fotografiat, el de l'escala de la bandera (el carrer Puchalt), hi ha embolics de cables.

L'Ajuntament ha inclòs ara en les ajudes per a rehabilitar les façanes l'eliminació de tots els elements que alteren l'estètica del barri antic. El pla de rehabilitació de façanes està dotat amb 50.000 euros i amb 20.000 més que són els que es destinaran a subvencionar la retirada de cables, tendals, rètols i tot el que grinyole en els carrerons del centre històric. El carrer Puchalt, el de la bandera en els escalons, guanyaria molt sense tant d'embolic de cables.