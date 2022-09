Gattuso ja ha arribat a València: "Tot bé amb Lim"

Gennaro Gattuso ja està a València després de les seues reunions amb Peter Lim a Singapur. El preparador italià va aterrar aquest matí a l'aeroport de Manises amb el seu equipatge i sense voler fer cap declaració més enllà de dir que ha anat "tot bé" i que ja parlarà més avant.

En la cita, a la qual van acudir no solament l'entrenador, sinó també Layhoon Chan, Kim Hoh i el secretari tècnic Miguel Ángel Corona, es van tractar diferents temes, tant d'índole esportiva com estructural de club. El València CF ha d'accelerar ara en assumptes com les renovacions d'Hugo Guillamón i José Luis Gayà, a més de prendre decisions en altres àrees.

Una vegada arribat a la ciutat, Gattuso es prepara per a tornar a dirigir els seus futbolistes en l'entrenament vespertí de hui a les 17.00 a la Ciutat Esportiva de Paterna. Encara que sense la pressió de competir aquest cap de setmana, el València es continua preparant per al retorn de la competició, i aquests dies ho ha fet dirigit per Luigi Riccio.