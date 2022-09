L'infrahabitatge arriba a València amb baixos de 26 metres a 365 euros

L'infrahabitatge ha arribat a València amb baixos comercials de 26 metres quadrats que després d'una llavada de cara es lloguen per 365 euros al mes. Les immobiliàries asseguren que amb l'actual falta d'estoc d'habitatges d'arrendament «es lloga qualsevol cosa», i demanen a l'Administració que extreme els controls per a evitar el frau. Aquest tipus d'immobles en moltes ocasions manquen de cèdula d'habitabilitat i els inquilins no es poden empadronar. A més, alguns propietaris divideixen pisos en dues o tres estances per a doblar els guanys.

Les immobiliàries admeten que l'infrahabitatge era fins ara un fenomen marginal que es donava a Madrid o a Barcelona, però amb l'actual escassetat d'oferta i la pujada dels preus s'ha estés a València. Els dos actius immobiliaris més econòmics que es lloguen a València són dos baixos comercials transformats en habitatge. El més barat és un local de 26 metres quadrats al costat de la plaça del Pilar que està sent seguit per 436 interessats a llogar-lo com a habitatge i que s'arrenda per 365 euros. L'anunci assegura que és un «estudi xicotet i còmode en el centre de València. Ideal per a una persona, exterior, equipat amb mobles electrodomèstics, sense habitació i amb un bany».

Nora García, presidenta de l'Associació d'Immobiliàries de la Comunitat Valenciana, alerta que alguns baixos que es fan passar per habitatge «són rònecs. Es tracta de locals comercials que no tenen eixida. Això no és un habitatge». La consultora immobiliària Cristina Recasens, CEO de Recasens Real Estate, puntualitza que a la Comunitat Valenciana un apartament ha de tindre com a mínim 24 metres quadrats per a obtindre la llicència de segona ocupació (la cèdula d'habitabilitat) i un habitatge ha de disposar de 30 metres quadrats. Els baixos comercials es fan passar per estudi o loft per no complir la normativa d'habitatge habitual, segons les immobiliàries.

El segon baix comercial que s'ofereix com a habitatge té 42 metres quadrats, està al barri d'Aiora i el propietari demana 370 euros al mes. L'anunci aclareix que té una habitació, un bany i cuina sense equipar. Per a fer-ho més atractiu s'ofereix com «un ampli apartament, tot exterior, ideal per a parelles o persona sola». L'anunci, publicat en Idealista, acumula 7.690 visites i 470 interessats l'han marcat com a favorit.

Sense pisos disponibles

Nora García insisteix que el problema de fons és que les immobiliàries s'han quedat sense estoc d'habitatges per a llogar i està entrant «qualsevol cosa». «L'infrahabitatge és un fenomen que arriba a València perquè no hi ha una alternativa econòmica. També hi ha propietaris que estan dividint els habitatges en dues o tres estances tancades per a guanyar més. L'Ajuntament de València hauria d'extremar els controls per a evitar abusos», alerta la presidenta de l'associació d'immobiliàries.

Hi ha menys de 1.000 habitatges disponibles per a llogar a València.

El nombre d'habitatges de lloguer disponibles a València ha caigut un 57 % des que va començar l'any. De manera paral·lela, l'oferta de pisos de menys de 750 euros ha passat d'un 54 % el març de 2021 a un 9 % aquest mes. A més, el 66 % dels pisos està per damunt dels 1.000 euros al mes davant del 16 % fa un any i mig. «L'actual manca de pisos no l'havia viscuda en els 25 anys que fa que estic en la professió», assegura Nora García.

Vicente Díez, portaveu del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) de València, coincideix amb el diagnòstic de Nora García. «Hi ha menys de 1.000 habitatges disponibles per a llogar a València. Els pisos que baixen de 600 euros (una desena) cal mirar-los amb lupa perquè són un cinqué sense ascensor o blocs molt antics. Això de l'infrahabitatge no és admissible», apunta Díez. El portaveu dels API reconeix que viure en un immoble de 30 metres quadrats «és difícil. Ara pràcticament es lloga tot, però nosaltres ens hem negat a oferir alguns habitatges perquè estaven en molt mal estat».