Per què no plou a València?

Alerta groga per pluges localment fortes, pedra, vent i avisos de DANA o gota freda. Les previsions meteorològiques per a la Comunitat Valenciana durant hui i els pròxims dies estan passades per aigua. Almenys segons els models previstos per l'Agència Espanyola de Meteorologia (Aemet), que des de dimecres ha començat a alertar de la possibilitat de tempestes localment molt fortes en alguns punts de l'interior i del litoral valencià. No obstant això, el cel està clar i l'aigua, almenys a la capital i l'àrea metropolitana, no ha fet encara acte de presència. Potser estan mal les previsions? S'ha equivocat l'Aemet?

La resposta és no. En absolut. Les prediccions de l'Aemet són correctes. A la Comunitat Valenciana s'estan donant totes les condicions atmosfèriques propícies perquè es produïsquen aquests fenòmens atmosfèrics extrems. La primera és la temperatura de la mar Mediterrània. L'aigua de la mar continua emmagatzemant gran part de l'energia tèrmica que ha anat acumulant durant els mesos d'estiu. Els registres confirmen que el Mediterrani està més calent que mai. Durant més de 43 dies la temperatura de la mar ha superat els 27 graus i s'ha batut el rècord històric de temperatura registrada per les boies disposades en el Mediterrani. Aquesta calor acumulada converteix la mar en una pila d'energia per a les tempestes. Si es forma una cèl·lula tempestuosa i arriba a la mar, la humitat i la calor del Mediterrani poden començar a alimentar la tempesta fins a convertir-la en una supertempesta. Tempestes mar endins Durant les últimes hores, de fet, sí que ha plogut... però mar endins. Les imatges facilitades per l'Aemet confirmen que des d'anit s'han produït tempestes en el golf de València. Chubascos y tormentas en el mar, donde tienen principalmente su ciclo de vida, aunque localmente pueden tocar tierra dejando intensidades fuertes de precipitación. pic.twitter.com/scS4Yifoop — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 22 de septiembre de 2022 Segons expliquen des de l'Aemet, es tractava d'arruixades i tempestes en la mar. A través de les seues xarxes socials, els experts de l'agència reconeixen que aquestes tempestes es formen i es desintegren mar endins, "on tenen principalment el seu cicle de vida", encara que alerta que localment poden tocar terra deixant intensitats fortes de precipitació en forma de pluges torrencials o pedra. Són tempestes de ràpida formació que descarreguen gran quantitat d'aigua en molt poc de temps. Malgrat aquestes condicions favorables, la veritat és que, per molt calenta que estiga la mar, cal que arribe inestabilitat atmosfèrica perquè ploga. Sense cèl·lules tempestuoses que arriben a la Comunitat Valenciana no pot ploure. Durant els mesos de tardor i primavera, el clima mediterrani es caracteritza per una gran inestabilitat. Els episodis tempestuosos se succeeixen amb dies de sol i calor.