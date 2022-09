Burjassot encara la recta final del seu Pla municipal d'asfaltatge per a 2022. L'agilitació del trànsit rodat i la recuperació d'espai per a l'estacionament de vehicles, així com la millora de la seguretat viària, van començar a evidenciar-se durant aquests dies.

Bona part de les obres –iniciades a principis de mes–, que afecten uns 40 carrers en la totalitat de la seua extensió o parcialment, ja va concloure amb la renovació del paviment i de la pintura de les marques viàries, la reparació de desperfectes en les voreres i la repavimentació dels passos per als vianants. En aquests moments, de les sis zones d'actuació contingudes en el programa, l'empresa adjudicatària de les obres es troba operant en l'última demarcació, la del barri de la Devesa de José Carsí, confrontant amb la veïna localitat de Godella. Després del fresatge –total o parcial– de sis carrers de l'àrea, els obrers van emprendre l'asfaltatge d'aquests per a després pintar els senyals de trànsit. En el cas de la plaça Francisca Navarro i un tram de l'avinguda Ausiàs March, on es troba el pas a nivell de l'estació de metro Burjassot-Godella, van asfaltar el sòl a la nit per a evitar tallar la circulació ferroviària en el seu horari habitual. Segons fonts municipals, “les obres s'estan duent a terme amb recursos propis, una inversió de 700.000 euros”. Com va explicar l'alcalde de Burjassot, Rafa García, “continuem treballant perquè la nostra ciutat tinga els millors serveis possibles; per a nosaltres, és fonamental la seguretat viària dels nostres veïns”.