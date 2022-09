La C. Valenciana va recuperar a l'agost un 5,2 % de la seua ocupació hotelera i va fregar els valors de 2019

La situació turística de la Comunitat Valenciana continua consolidant el seu retorn als valors prepandèmia. Segons les dades donades a conéixer aquest matí en l'enquesta de "Conjuntura Turística Hotelera (EOH/IPH/IRSH)" oferida per l'Institut Nacional d'Estadística, l'ocupació hotelera a l'agost va aconseguir situar-se en el 79 % de mitjana, un avanç de 5,2 punts respecte als valors que es registraven en el mateix mes de 2021 (73,8 %) i molt prop dels valors que es van anotar en l'últim any prepandèmia (79,7 %).

Amb aquestes xifres, la Comunitat valenciana va registrar enguany al voltant de 6,2 milions de pernoctacions a l'agost, quasi el doble de les que es van anotar l'any passat en el mateix període (3,4 milions). A Espanya, el nombre de pernoctacions va augmentar un 34,3 % respecte a l'agost de 2021 fins a arribar als 46,2 milions.

Aquests registres col·loquen l'autonomia valenciana com la quarta que major percentatge de places plenes va tindre, per darrere de Balears (89,8 %), País Basc (80,3 %) i Catalunya (79,7 %). La mitjana d'Espanya, per la seua banda, es va situar en el 75,4 %. A més, respecte a l'enquesta de juliol, suposa també acostar-se encara més als números que es comptabilitzaven en 2019. Si al juliol la distància entre els dos anys era d'1,7 punts (el 72,5 % d'ocupació de 2022 davant del 74,2 % prepandèmic), ara és només de set dècimes.

Respecte a la procedència dels viatgers estrangers en tot el país, el Regne Unit i Alemanya -amb el 26,3 % i el 16,7 %, respectivament- són els principals territoris d'arribada, seguits per França (13,4 %).

Els rendibilitat, entre les més altes

A més, respecte a la seua rendibilitat, els establiments hotelers van traure una rendibilitat de 120,76 euros per habitació ocupada, menys que la mitjana nacional (127 euros) i que quatre autonomies: Balears (159 euros), Andalusia (143,2 euros), País Basc (133,16 euros) i Catalunya (131,1 euros).

Quant al que costa cada estada, l'índex de preus hotelers (IPH) va col·locar la Comunitat Valenciana amb el quart valor més alt d'Espanya -fa tres anys era el cinqué, per ser superat també per Catalunya-, amb el 138,25. Aquest registre el supera tant la mitjana nacional (144,08) com Balears (182,74), Canàries (146,86) i País Basc (144,87).