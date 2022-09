Parla l'exili rus a València: "Putin és un psicòpata"

Maria Iudina recorda el desemparament que, durant anys, van meréixer les seues arengues i les de la seua família contra Vladímir Putin per les tensions amb Ucraïna, molt abans que esclatara la guerra. “Jo eixia al carrer quan tenia 14 anys ‑ara en té 28‑ per la pressió que hi havia contra els ucraïnesos. Mon pare va estar dos anys en la presó pel mateix”, explica des de la seua casa de València, on viu des de fa 5 anys. És soprano, fa classes de cant i parla un castellà perfecte. La seua ràbia, com la de molts ciutadans russos, s'ha multiplicat aquests dies, després que Putin anunciara dimecres la mobilització de 300.000 reservistes per a donar suport a les operacions militars que manté al país veí.

Quan el conflicte entra en el seu huité mes, Levante-EMV ha parlat amb diverses veus de la dissidència russa que viuen a la Comunitat Valenciana. En tots els casos, van abandonar el seu país al llarg de l'última dècada, espentats pel creixent cércol a les llibertats públiques que el règim de Putin ha imposat intramurs del país. Ara bramen contra la decisió del president rus d'allargar el conflicte i exposar més compatriotes al camp de batalla. “Ningú que conec dona suport a aquesta guerra. Tots diuen que és un desastre, però molts dels meus amics no poden anar-se'n perquè no tenen diners per a abandonar el país i canviar la seua vida. No parlen anglés, ni espanyol, ni francés, ni alemany. Estan atrapats”, explica María Iudina, nascuda a Nijni Novgorod, a l'oest del país més gran del món.

“Mon pare i el meu germà poden ser cridats entre aquests 300.000 reservistes. Però mon pare està operat del cor, amb 56 anys. Si oficialment no estàs registrat per invalidesa, cosa que a Rússia és quasi impossible si no la pagues, t'hi obliguen a anar si et criden”, afirma Iudina amb la veu encesa. El cas de la seua família és el de moltes famílies perseguides per la censura o la detenció en protestes antibel·licistes, però que ara poden ser armades per a matar els seus veïns, els seus amics. “Imagina que mon pare, que es va manifestar contra la guerra, ha d'anar ara a matar ucraïnesos. Putin és un psicòpata”, hi afig. “Com que és un psicòpata, no vol perdre. Lluitarà fins a l'última gota de sang. Li és igual manar 300.000 que 500.000 russos al camp de batalla. A ell li sembla correcte envair territoris. Vol apoderar-se d'Ucraïna a costa de vides destrossades de russos i ucraïnesos. És matar per matar”, afirma.

La propaganda de guerra de Putin és mentir. Això de mobilitzar 300.000 homes és mentida. En necessita més.

Des del barri de Patraix de València, Ivan Goroshilov parla d'un concepte que sona al temari de la II Guerra Mundial en els llibres d'Història. “La propaganda de guerra de Putin és mentir. Això de mobilitzar 300.000 homes és mentida. En necessita més”, explica. Goroshilov és músic i, com Iudina, també fa 5 anys que viu ininterrompudament a València. “Una altra mentida és que diu que és una mobilització parcial. Serà completa. Fins i tot estava cridant presoners”, hi afig.

Els sentiments d'incomprensió i de ràbia s'apoderen, també, d'Ivan quan esmenta la seua família. “Tinc allí el meu germà i ma mare, que és ucraïnesa. Estan tractant d'anar-se'n. El meu germà té edat per a ser cridat a primera fila, però se n'han d'anar. O vas a la guerra o vas a la presó i després a la guerra. Tots intenten fugir. Qui dona suport a la guerra? Els que els falta educació, perquè es creuen la propaganda, que parla que Ucraïna és una merda, que és un país neonazi”, explica. “La guerra no té sentit. Com ataques un altre país que parla el mateix idioma, que té la mateixa religió? Crec que Putin té alguna idea divina, un desig de fer història, de recuperar la Unió Soviètica”, explica. A la Comunitat Valenciana hi ha 22.264 residents de nacionalitat russa i 21.780 de nacionalitat ucraïnesa.