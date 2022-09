El pla Bouldini va per bon camí i carbura

Bouldini comença a carburar, comença a trobar-se amb si mateix i es posiciona com una alternativa precisa per a Mehdi Nafti en la davantera. El 22, que va signar a mitjan agost pel Llevant, va aterrar a Orriols condicionat pel seu estat físic. Sense lesió, però sense dinàmica de pretemporada. Ara, poc més d'un mes després d'acceptar el repte de l'ascens, l'atacant està pràcticament en plenes condicions per a competir a una major intensitat i amb oportunitats reals d'adquirir un paper protagonista a Burgos, després de millorar les seues sensacions en el dia a dia sense cap ressentiment.

El nascut a Casablanca va fer treballs complementaris des que va xafar per primera vegada la Ciutat Esportiva de Buñol. Segons va poder saber SUPER, Bouldini, després d'un estiu sense pretemporada, va compaginar el treball de gespa amb sessions de força en el gimnàs, doblant esforços en els seus dies d'entrenament amb la finalitat d'agafar to físic més prompte que tard. El davanter va signar pel club llevantinista sent una aposta ferma de la direcció esportiva, per ser l'única incorporació per la qual el Llevant va abonar un traspàs, per la qual cosa trobar el seu punt àlgid en termes físics ha sigut una de les prioritats en les últimes setmanes. De fet, Bouldini ja ha tingut contactes amb la resta dels seus companys en competició oficial, cosa que confirma que progressa adequadament en el seu procés de readaptació. Contra el Vila-real B va eixir en els últims vint minuts de partit i no sols va despertar bones sensacions, sinó que va ser autor de l'assistència del 4-1 definitiu. I contra el Cartagena va augmentar el seu temps sobre el terreny de joc amb mitja hora.