El ple del Consell es reuneix a Torrent

La ciutat de Torrent ha rebut aquest divendres, per primera vegada en la seua història, el Ple del Consell de la Generalitat Valenciana, dins del programa de visites rotatòries que ha emprés l'executiu al voltant dels municipis de la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu d'avançar en la descentralització de les institucions i acostar a la ciutadania el treball que exerceixen. L'alcalde Jesús Ros i els membres de la Corporació Municipal han donat la benvinguda al president Ximo Puig i a la resta de consellers i conselleres a la 5a planta de l'Ajuntament de Torrent, al costat de la sala de la Junta de Govern, on posteriorment s'ha reunit el Ple del Consell en sessió ordinària.

“La visita del Consell és un gran reconeixement a la ciutat de Torrent i als seus habitants, per la qual cosa volem agrair al president de la Generalitat, Ximo Puig, i als integrants del Govern que hagen traslladat el seu treball al nostre municipi en el dia de hui”, expressa l'alcalde Jesús Ros.

Aquesta visita s'emmarca dins del conjunt d'inversions que ha fet en els últims anys el Consell a la ciutat de Torrent, des de la construcció del Centre d'Educació Especial La Encarnación, l'habilitació del nou servei de ressonàncies al Centre d'Especialitats de Sants Patrons, fins al nou Centre de Salut del Parc Central, dins de l'àmbit sanitari, com també les fetes en l'apartat de mobilitat com el pont del Safranar i la nova estació d'ITV, així com les importants inversions del Palau de Justícia i els recentment anunciats centres de dia per a persones majors i persones amb diversitat funcional, que es construiran en l'àrea de la Marxadella, actuacions emmarcades dins del Pla Ficus 2022-25.

Per la seua banda, la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas, ha volgut mostrar el seu agraïment a l'alcalde Jesús Ros i a la Corporació Municipal “per la gran acollida que els ha brindat la ciutat i per posar a la disposició del Consell les instal·lacions de l'Ajuntament de Torrent”.