La Policia Local dissol un botelló al carrer de Sant Vicent després d'una apagada en una coneguda discoteca

La Policia Local de València va intervindre anit i aquesta matinada per a dissoldre el botelló organitzat a la plaça d'Espanya i el carrer Sant Vicent per l'entorn de la discoteca Indiana, després d'una apagada registrada en el local. Un inesperat tall del subministrament elèctric va obligar al desallotjament del local d'oci. Desenes de persones van eixir de matinada a l'exterior de la discoteca, on la majoria va decidir continuar la festa. La concentració de gent al carrer va tornar de nou a posar a prova la paciència dels veïns de l'entorn, que hui han denunciat les molèsties, la inseguretat, les baralles i el vandalisme que generen els continus botellons en aquest entorn.

La concentració dels clients de la discoteca al carrer va obligar la Policia Local, segons van informar fonts municipals, a tallar per seguretat el trànsit durant 30 minuts. Els agents van alçar set actes de denúncia per consum d'alcohol en via pública, sis més per contaminació acústica i una per tinença de drogues. Fonts de la policia local han destacat que la intervenció es va produir a les 3 de la matinada i van insistir que no es va tractar d'un botelló, sinó d'una "concentració de persones" al carrer que es va produir després de l'apagada de la discoteca.

Després de la treva estiuenca, quan aquesta cèntrica discoteca tanca i es trasllada a la platja, les festes nocturnes han tornat amb força. Els veïns han decidit organitzar-se per a dur a terme mobilitzacions amb l'objectiu de posar fi a aquest punt negre del botelló a la ciutat. "Volem que traslladen el local" fora del centre, assegura un dels veïns.

"Estem vivint una situació molt greu de vandalisme", ha denunciat aquest matí un dels veïns que resideixen en la zona. "Açò s'ha convertit en un botellòdrom. Tots els matins ens alcem amb brutícia, orins, fem i vòmits a la porta de casa".

Un apagón en un local de la calle San Vicente obligó anoche a desalojar la sala produciéndose una ocupación de la vía pública por la que tuvimos que cortar el tráfico media hora. Levantamos 7 actas por consumo de alcohol, 6 por contaminación acústica y otra por tenencia de drogas — PoliciaLocalValència (@policialocalvlc) 23 de septiembre de 2022

Els veïns descriuen que de dijous a diumenge, prop de la discoteca, hi ha baralles, destrossa de mobiliari, vandalisme als patis dels habitatges, i fins i tot agressions a la gent que passa. "No respecten ni la policia". "Tiren pedres als taxistes i increpen la gent que va a peu", apunta un veí.

"Ens trobem indefensos" davant una discoteca que fa 30 anys que està oberta. Els veïns tenen gravades hores de botellons a les portes de les seues cases i es queixen de la impotència.

El portaveu dels veïns és Juan Ramón Ferrandis, i s'acaben de constituir formalment arran del projecte dels arcs xinesos del carrer de Pelai. El barri té diferents problemàtiques: al carrer Sant Vicent amb la plaça d'Espanya fa anys que pateixen els problemes que genera aquesta discoteca, situada en una antiga nau industrial situada a l'interior d'un pati de d'illes, que s'ha anat ampliant amb el temps.

"Jo mateix me'n vaig de dijous a diumenge a una altra residència per a poder descansar. Comencen sobre les 11 de la nit i acaben tocades les 5 de la matinada. Hi ha una pizzeria que obri poc després, amb la qual cosa la festa s'allarga més. Estem cansats d'alçar-nos i trobar-nos cotxes abonyegats, orins i vòmits. Ara estem organitzant-nos per a denunciar amb imatges el calvari autèntic que estem vivint".