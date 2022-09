Continua l'alerta groga a València per fortes pluges

El risc de fortes pluges i tempestes amb pedra es manté per a la jornada d'aquest divendres després d'una jornada més tranquil·la del que marcaven les previsions inicials, ja que les pitjors tempestes es van donar de forma aïllada. Les precipitacions de dijous, intenses en alquns punts de l'interior d'Alacant, van causar, això sí, nombrosos problemes en localitats com Finestrat o Villena, amb 32 i 24,8 litres per metre quadrat respectivament. Elda va ser una altra de les poblacions on una arruixada torrencial va provocar desbordaments en el clavegueram, amb els carrers que semblaven autèntics rius.

El Departament de Climatologia de la Universitat d'Alacant es feia ressò en les seues xarxes de la virulència de l'aigua per la rambla del Bateig a Petrer. Les fortes ratxes de vent donaven al municipi un ambient totalment hivernal a unes hores d'abandonar l'estiu. Al Maigmó, mentrestant, s'hi recollien 45 l/m² en pocs minuts, segons les mateixes fonts. A Bicorp es recollien fins a 29 litres per m² a última hora de la vesprada A la província de València, mentrestant, s'hi van registrar 29 litres per metre quadrat a Bicorp. A Castelló, mentrestant, hi va haver 3 l/m² a Jérica. En poblacions com Alfondeguilla, Peníscola, El Toro o Almenara es van superar els 15 l/m² a última hora de la vesprada de dijous. Per a aquest cap de setmana s'esperen episodis amb fortes pluges per l'entrada d'aire fred en altura, encara que sense ser una situació generalitzada, com advertia l'expert Samuel Biener. A més de la Comunitat Valenciana, huit províncies més romandran en alerta, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Podrien acumular-se fins a 20 litres per metre quadrat en determinats punts del territori, motiu pel qual romandrà activat a Castelló i València l'avís groc. Les arruixades poden arribar a ser localment fortes, remarca Aemet. Les temperatures màximes, malgrat això, ascendiran.