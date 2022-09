Els preus industrials creixen un 31,8 % a l'agost a la C. Valenciana

Els preus industrials es van disparar un 41,8 % a l'agost a Espanya en comparació amb el mateix mes de 2021 i van escalar un 2,8 % en relació al mes anterior, segons ha informat aquest dilluns l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Amb el repunt interanual d'agost, quasi 1,5 punts superior a l'experimentat al juliol, els preus industrials encadenen 20 mesos consecutius de taxes positives. A la Comunitat Valenciana, els preus del sector secundari van créixer a l'agost un 31,8 %, deu punts per davall de la mitjana espanyola, encara que aquest percentatge és quasi dos punts superior al 30 % que va registrar el juliol de 2022.

Després de quatre mesos seguits en els quals la taxa interanual es va anar moderant mes rere mes, els preus industrials han tornat a prendre força a l'agost a Espanya, però sense arribar als màxims aconseguits el mes de març passat, quan pujaven a un ritme del 47 %.

L'increment dels preus industrials registrat a l'agost es deu fonamentalment a l'energia, que va elevar la seua variació anual quasi sis punts, fins al 107,4 %, per l'encariment de la producció de gas, així com als béns de consum no durador, la taxa anual dels quals va augmentar més d'un punt, fins al 12,6 %, pel major cost en la fabricació d'olis i greixos i de l'elaboració de productes carnis.

Per contra, els preus dels béns intermedis van retallar a l'agost la seua taxa interanual més d'1,5 punts, fins al 20 %, per l'abaratiment de la fabricació de productes químics. Segons l'INE, sense comptar l'energia, els preus industrials van mostrar el mes d'agost passat un repunt interanual del 14,4 %, taxa dues dècimes inferior a la de juliol i quasi 27,5 punts per davall de la taxa general.