"Òbviament m'encantaria tornar al València"

Carlos Soler ja és passat del València CF. El jugador va salpar de Mestalla i va posar rumb al PSG per a afrontar un nou repte. De la mateixa manera que van fer altres grans figures valencianistes anys arrere, el migcampista va deixar la porta oberta a un possible retorn.

Malgrat la seua marxa, Soler és valencianista de bressol i el seu sentiment pel club que li ho ha donat tot és màxim. El valencià trau pit del seu amor pel club i deixa oberta la porta a "completar el cercle" en un retrobament: "Com a aficionat, segur, i com a jugador, òbviament que m'encantaria en algun moment poder tornar-hi. València és ma casa i no li diré que no, òbviament", va afirmar.

"Tinc magnífics records, ho tinc tot allí i per a mi el València ho ha sigut tot sempre"

Després de 18 anys defensant la samarreta del València CF en totes les categories possibles, Carlos ha viscut experiències de tota mena en l'equip: "Tinc magnífics records, ho tinc tot allí i per a mi el València ho ha sigut tot sempre. I jo seré sempre un valencianista més i un valencià més enllà d'on estiga".

Finalment, Soler va assegurar que tornarà a Mestalla d'una forma o d'una altra: "Segur que d'ací a uns anys, si no és en el camp, em tindran en la graderia animant com un més".