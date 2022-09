El retard de Sumar obliga l'esquerra valenciana a explorar aliances pròpies

Cada vegada és més evident que Sumar no configurarà llistes per a concórrer a les eleccions autonòmiques i municipals del pròxim mes de maig i que centrarà els seus esforços a arribar a ple rendiment a les generals. Una decisió que té repercussions en el tauler polític valencià, en què les forces a l'esquerra del PSPV (Compromís, Podem i Esquerra Unida) han estat molt pendents de la plataforma que comanda la vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz.

La concurrència de les tres forces sota una mateixa marca no s'antullava senzilla, però les cada vegada més escasses opcions de poder comptar amb el paraigua de Díaz obliga les tres formacions a explorar aliances pròpies per a concórrer als comicis d'ací a huit mesos per a intentar maximitzar les seues possibilitats d'èxit.

Després de la visita de Díaz a València d'aquest dissabte, en la qual la també ministra de Treball va assegurar que Sumar és un moviment ciutadà "que no cap en un temps electoral", des dels tres partits incideixen en què ja comptaven amb aquesta possibilitat, apuntada fa setmanes per la política gallega.

Així i tot, les opcions que s'obrin ara impliquen una coalició d'esquerres valencianes al marge de Díaz, però la confluència no s'antulla senzilla tot i el desplegament d'alts càrrecs de les tres formacions que van acudir a emparar la vicepresidenta a València.

La síndica de Compromís, Papi Robles, assegura que l'absència de Sumar "no canvia res" i que el seu partit està "obert" a acords amb altres forces, així com a incorporar perfils "de moviments socials" a les seues candidatures, com planteja Díaz. Amb tot, els valencianistes són els que han expressat més dubtes sobre el projecte.

Des d'Esquerra Unida, més predisposada a configurar un front comú a l'esquerra dels socialistes, la seua líder Rosa Pérez aposta per un acord "a tres", amb Compromís i amb Podem. "És el que plantegem des del principi, però sempre en clau valenciana", explica la consellera, que aspira a superar la marca Unides Podem.

Des de Podem, formació a la qual algunes enquestes situen prop de quedar-se fora de les Corts, també s'han mostrat predisposats en diverses ocasions a conformar una "triple entesa" de cara als comicis de maig, si bé aquest diumenge no van voler valorar el nou refredament de Díaz al projecte de Sumar.

De fet, la coordinadora autonòmica del partit a la C. Valenciana, Pilar Lima, va fer una crida en l'últim Consell Ciutadà Valencià celebrat fa uns dies a reforçar l'estructura municipal del partit, un dels seus punts flacs, a través de "candidatures plurals i unitàries".