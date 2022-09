La Mutant ix (a poc a poc) de la seua paràlisi

Després d'un any sense director i sense programació pròpia, La Mutant va eixint a poc a poc de la seua paràlisi amb una nova temporada escènica, formada per espectacles de teatre, dansa o performance. La regidora d'Acció Cultural, Maite Ibáñez, va anunciar aquest dimarts els espectacles que formaran part de la programació, que inclou el Truenorayo Fest, celebrat la setmana passada. D'aquesta manera, la temporada de La Mutant també inclou espectacles d'altres festivals com La Cabina, Russafa Escènica o el Circuito Bucles. Es tracta de la segona programació que presenta el teatre municipal sense coordinador, després de la dimissió de Marta Banyuls en 2021.

L'espectacle que inaugurarà la temporada és del certamen escènic vingut de Russafa amb La raya imperceptible de la aurora (dansa), de la companyia Antes Collado, el pròxim 30 de setembre. Es tracta d'una producció pròpia de Russafa Escènica amb la col·laboració de La Mutant i Espai La Granja. La presentació al teatre de Las Naves va comptar amb la presència de la ballarina i directora de la companyia La Siamesa Ángela Verdugo, i del performer Norberto Llopis. «La programació de la nova temporada respon al nostre interés d'oferir a la ciutadania unes propostes de qualitat de l'estil més contemporani i innovador en la creació d'arts escèniques», va assenyalar la regidora d'Acció Cultural, Maite Ibáñez, durant la roda de premsa. Ibáñez va destacar «la varietat de propostes, festivals i gèneres que tenen cabuda en la programació, en la qual coexisteixen els nous llenguatges, la crítica social, la reflexió i la complicitat amb un públic intergeneracional», va explicar. La temporada continuarà amb Santa Cultura (dansa) de La Simaesa el pròxim 10 d'octubre, Vombing (dansa) del Circuito Bucles, Hammamturgia (arts vives), Berlin Series (performance), amb Modmohn Series i Revuelta Series, Perpetua Felicidá (arts vives), Berlin Series II (performance), Vida (teatre), It Dont Worry Me (teatre), Sis sentits entre ventre i cartílag (dansa), del Colectivo Losanges, i No hueco (arts vives), de Norberto Llopis. El Festival Internacional de Migmetratges La Cabina aterrarà a La Mutant el 10 de novembre amb el programa radiofònic Carn Crua i amb diferents projeccions els dies 15 i 16. A la recerca d'un programador Ha passat un any des que Marta Banyuls abandonara la direcció de La Mutant contra tot pronòstic. La seua eixida va deixar el teatre municipal de nou en la inestabilitat. Una situació que continua en els nostres dies, fins a l'arribada d'una nova directora o director. La sala ha iniciat aquest mes la cerca d'aquesta figura, que previsiblement entrarà en el seu càrrec entre finals d'enguany i principis de 2023. Fins al moment, el director del TEM (l'altre teatre que coordina la regidoria de Maite Ibáñez), Juanma Artigot, ha estat col·laborant en la gestió de La Mutant. La intenció de la regidoria és que la plaça de director del teatre municipal entre en la relació de llocs de treball (RLT) del consistori, amb la condició d'acabar amb la precarització d'aquest perfil professional. El camí del teatre municipal ha sigut complicat en els últims anys. Des que es tancara per culpa d'unes filtracions d'aigua (igual que el Palau de la Música) l'any 2017, l'escenari del carrer Joan Verdeguer ha anat a mig gas. Va reprendre la seua activitat aquest mateix any, després que finalitzaren les obres de restauració que van canviar part de l'escenari, els seients, l'accés als camerinos i l'entrada al teatre.