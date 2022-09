La Policia Local demanarà la prohibició de les revetles falleres a la Llotja i els Sants Joans

La Policia Local de València proposarà en les reunions prèvies al Bàndol Faller que es prohibisquen les revetles en l'entorn monumental de la Llotja, l'església dels Sants Joans i el Mercat Central. Aquesta prohibició afectaria bàsicament la revetla de la falla Linterna, que s'organitza a la plaça Ciutat de Bruges, però també la comissió de Doctor Collado, que fa els seus esdeveniments musicals a la plaça del mateix nom, darrere de la Llotja.

No en aquesta última falla, però sí en la de Linterna, s'han viscut escenes molt preocupants en els últims anys, amb persones orinant en la mateixa façana dels Sants Joans. A més, l'any passat es va produir l'accident mortal d'un xic durant una revetla en caure des del muret protector de l'entrada a l'aparcament de Bruges, elements que s'afigen al fet que siguen revetles multitudinàries en un entorn monumental i en unes festes declarades patrimoni de la humanitat.

"És un dels entorns patrimonials més importants d'Espanya i tenim l'obligació de cuidar-lo"

Segons ha explicat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, a partir del mes d'octubre comencen a fer-se les reunions preparatòries del Bàndol Faller i serà en aquest fòrum on la Policia Local proposarà la prohibició d'aquestes dues revetles, perquè la de la comissió de la Plaça del Mercat ja no es va fer l'any passat. "És un dels entorns patrimonials més importants d'Espanya i tenim l'obligació de cuidar-lo, però hi ha gent que no ho entén, així que hem de prendre mesures", ha explicat Aarón Cano, que assegura que "la caixa registradora no pot estar per damunt del patrimoni". En aquest sentit, el regidor admet que la falla de Doctor Collado ha tingut sempre un comportament exemplar, però de la mateixa manera explica que "no es poden fer distincions en un entorn així".

Llocs de begudes alcohòliques

La Policia Local també proposarà en aquestes reunions prèvies al Bàndol Faller que es reduïsquen dràsticament els llocs de venda de begudes alcohòliques en els carrers durant les Falles. Segons el regidor de Protecció Ciutadana, "moltes de les que abans eren parades de xurros o menjar ara són punts de venda de beguda, i això també cal anar delimitant-ho". És més, creu que fan competència deslleial a l'hostaleria de la ciutat i, en aquest sentit, apunta també a les barres improvisades que munten alguns negocis al carrer.

"Fa ja set anys de la declaració de patrimoni de la humanitat i hem d'anar fent passos en la qualitat de les festes", explica Cano, que espera obtindre el consens del món faller per a implementar aquestes mesures en les Falles de 2023.