Brussel·les proposa un topall al preu del petroli rus

La Comissió Europea va proposar aquest dimecres una nova ronda de sancions contra Rússia, entre elles un topall al preu del petroli rus que importa la Unió Europea i la prohibició als ciutadans europeus de poder formar part dels consells d'administració de les empreses públiques russes.

El topall al preu del petroli va en la mateixa línia de l'acord que ha aconseguit el G7, va dir la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, en una compareixença davant la premsa per a presentar les mesures.

La prohibició perquè els ciutadans de la UE puguen formar part dels consells d'administració de les empreses està pensada per a evitar possibles casos com el de l'excanceller alemany Gerhard Schröder, que va treballar per a Gazprom.