La despesa turística dels valencians es va disparar quasi un 50 % entre abril i juny

La reactivació turística postpandèmia de la Comunitat Valenciana segons ha anat avançant l'any és una realitat inqüestionable. No obstant això, ho ha fet en paral·lel a una pujada de preus que ha assotat tots els sectors, des de l'hostaleria fins als allotjaments. Les dues realitats, segons l'Enquesta de Turisme de Residents (ETR/Familitur) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), van provocar que la despesa dels valencians en els seus viatges es disparara quasi un 50 % (48,9 %) entre els mesos d'abril i juny respecte al mateix període de 2021.

La pujada, una de les més importants entre les autonomies, va ser més de huit punts superior al creixement d'aquesta despesa a Espanya (39,2 %), encara que, en termes absoluts, la mitjana nacional va continuar situant-se per damunt (78 euros per jornada de viatge davant dels 56 d'un any abans). Això sí, tant a escala valenciana com espanyola, la despesa per persona respecte a 2019 va créixer des dels 69 euros i 72 euros, respectivament.

D'altra banda, respecte al que els turistes van deixar econòmicament durant aquest segon trimestre en els seus viatges a la Comunitat Valenciana, la xifra mitjana diària de despesa per visitant es va situar en els 63 euros, un 34 % més que el registre de 2021 (47) i també de 2019 (51). Si es compara amb la resta d'autonomies, només a La Rioja i Castella i Lleó (54 euros), Extremadura (53) i Castella-la Manxa (51) els turistes es van gastar menys diners per dia.

Evolució dels viatges

Més enllà de l'aspecte econòmic, respecte a 2021, els viatges a la Comunitat Valenciana van créixer entre abril i juny un 15 %, passant dels 4,2 milions a fregar els cinc milions (4.920.585). Malgrat això, encara es van situar una mica lluny de la quantitat que s'anotava en 2019 en aquest mateix període (5,3 milions). En xifres totals del país, Espanya va registrar 40.994.617 viatges durant el segon trimestre de 2022, quasi 7,5 milions més que els de 2021 (33.562.076).

Per la seua banda, respecte als viatges efectuats pels valencians, aquests es van incrementar un 28,6 % fins a fregar els cinc milions (4.911.547). No obstant això, l'evolució del nombre de viatges dels residents a Espanya va ser superior (un 30,2 %), fins a arribar als 44,6 milions.