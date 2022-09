Ferit un home de 82 anys en l'incendi d'un canyar a Oliva

Un home de 82 anys ha sigut atés aquest matí per una ambulància del SAMU per patir cremades en el seu cos provocades per l'incendi que va tindre lloc en un canyar situat al costat de l'AP-7.

Els fets han tingut lloc a les 11.25 hores, quan els serveis d'assistència van acudir a l'avís que una persona presentava cremades, la qual cosa ha fet que el CICU desplaçara el SAMU fins a aquest punt concret de la ciutat d'Oliva. L'equip mèdic ha assistit l'home, de 82 anys, per cremades de primer i segon grau. Posteriorment, ha sigut traslladat a l'Hospital La Fe de València en l'ambulància de suport vital avançat.