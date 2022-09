Giner proposa recuperar a València la figura del sereno per a controlar el soroll de les terrasses

El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de València, Fernando Giner, ha tornat a defensar la creació del “sereno del segle XXI” com una eina per a garantir la convivència nocturna a la ciutat de València. En aquest sentit, el portaveu de la formació liberal ha recordat que ha defensat aquesta mesura des de l'any 2015: “I ara torna a l'actualitat, perquè una de les seues funcions és la intervenció entre terrasses i veïns, de manera que no calga recórrer a solucions més dràstiques”, ha indicat sobre aquest tema.

Així, Giner ha criticat durament la decisió del govern de Ribó de començar a retallar terrasses en algunes zones de la ciutat. “Ens pareix que Ribó, com sempre, ha pres el camí fàcil i no s'ha parat a pensar en solucions realment elaborades. Cada terrassa és un món, i no es pot castigar totes les terrasses per igual. Per això, des d'aquesta formació exigim en primer lloc que es faça un diagnòstic individualitzat de cada terrassa per a conéixer quines són les que causen problemes i quines no. I després, proposem implantar la figura del mediador nocturn que fa anys que demanem”, ha indicat.

En aquest sentit, ha explicat que el nou sereno del segle XXI es dedicaria exclusivament a la mediació en situacions de molèstia o soroll. “En definitiva, identificar activitats o conductes que entren en conflicte amb la comoditat dels veïns”, ha indicat. “Per exemple, si veuen que en una terrassa s'està alçant el to de veu més del compte, la seua funció és anar-hi i demanar que l'abaixen. La immensa majoria de nosaltres som persones civilitzades i tenim sentit de la convivència. Si alcem la veu, és perquè no ens n'adonem, així que estic segur que un avís seria quasi sempre efectiu”, ha considerat.

“I en cas que no, el mediador crida les autoritats pertinents perquè hi intervinguen i posen les sancions que corresponguen”, ha continuat. En aquest sentit, Giner ha aclarit que les funcions del mediador no entren en conflicte de cap manera amb l'activitat de les forces de seguretat. “És més aïna una manera d'ajudar i de complementar. Igual que amb l'exemple anterior, també valen per als grups de persones que parlen pel carrer o per a donar avís si veuen un botelló”, ha finalitzat.

A més, el portaveu de la formació liberal ha proposat que els serenos siguen contractats a través de convenis i acords amb diferents ONG de la ciutat. “La implantació de la figura del sereno crearia, en primer lloc, unes 100 places d'ocupació segura i de qualitat, tenint en compte que caldria posar-ne un en cada barri com a mínim”, ha indicat. “D'aquesta manera, guanyem tots: garantim la convivència en els barris, no ataquem sense justificació prèvia l'hostaleria i, a més, creem ocupació de qualitat social”, ha conclòs Giner.