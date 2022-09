Bocairent habilitarà l'entorn del campanar com a espai públic

En els últims dies, l'Ajuntament de Bocairent ha començat a executar les obres d'impermeabilització de la coberta del Museu Arqueològic Municipal Vicent Casanova. Aquestes consistiran en una nova pavimentació amb lloses de pedra per a evitar filtracions a l'interior de l'espai expositiu i, de manera indirecta, a la parròquia de Nostra Senyora de l'Assumpció, que està situada en el lateral.

Segons explica Jose Vicente Sanz, regidor d'Obres, el consistori ha volgut aprofitar l'actuació per a obrir al públic la zona de la coberta, que ha estat tancada històricament. “Així, a més de resoldre un problema que teníem, guanyarem un espai per al veïnat en un entorn únic: als peus del campanar i amb unes vistes precioses a l'ermita del Sant Crist”, assenyala el responsable municipal.

D'aquesta manera, està previst un tancament de forja per al recinte, la instal·lació de mobiliari urbà i la incorporació d'elements de jardineria. Igualment, se substituiran les escales actuals d'accessos per una rampa. Aquestes actuacions i les d'impermeabilització tindran un cost total de 63.187,25 euros, finançats per una ajuda aconseguida per l'Ajuntament de Bocairent en el marc de la convocatòria per a grups d'acció local LEADER 2014-2020.