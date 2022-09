Comença la retirada de les últimes cabines telefòniques

Una brigada d'operaris han iniciat aquest dimecres el procés de retirada de les últimes 200 cabines telefòniques que quedaven a la ciutat de València. Desapareixerà, d'aquesta manera, un dels símbols de qualsevol paisatge urbà, però que cau víctima de l'evolució tecnològica. Al llarg de les pròximes setmanes s'aniran retirant entre quatre i cinc d'aquestes cabines de comunicacions amb la idea que, abans de Nadal, no en quede cap o, en tot cas, un parell que l'Ajuntament pretén mantindre com a simbòliques, però sense ús. La resta del material anirà a la ferralleria, després d'haver prestat el seu servei durant tota una època.

Les cabines havien quedat obsoletes per la proliferació de la telefonia mòbil i tampoc tenen un valor històric especial. De tal manera que per a Telefónica ja no eren rellevants com a negoci i per als consistoris són un motiu de preocupació, ja que solen ser vandalitzades. Les estadístiques dels últims temps parlaven que una cabina encara en ús podia rebre una mitjana d'una telefonada setmanal. En vista de la qual cosa es procedeix a retirar-les. Ara falta intentar aprofitar els punts de connexió que deixen davall de terra. El regidor d'Agenda Digital, Pere Fuset, assegurava que "la retirada allibera espai públic d'un servei degradat i en desús, però també obri la porta a nous serveis de futur. A València estem abordant les possibilitats existents i les vies de finançament per a aprofitar a llarg termini la infraestructura que usaven les cabines per a oferir nous serveis smart city a la ciutadania com ara càrrega de dispositius i panells informatius, i també per a introduir sensòrica avançada per a millorar la gestió de la ciutat”.

A Espanya, les cabines van ser sotmeses a repetides reformes, de tal manera que les últimes (caracteritzades per no ser tancades amb porta) no tenen una estètica interessant. Les cabines segueixen, d'aquesta manera, el mateix camí que altres fórmules, com els telèfons amb comptador en establiments com cafeteries.