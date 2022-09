Els agricultors valencians majors de 65 anys acaparen la meitat de les ajudes directes de la UE

Els agricultors de la Comunitat Valenciana majors de 65 anys acaparen quasi la meitat de les ajudes directes que concedeix la Unió Europea a través dels diversos programes de la Política Agrària Comuna (PAC), un percentatge que contrasta amb el 38,64 % de la mitjana d'Espanya inclosa en aquest segment d'edat i reflecteix, per tant, l'envelliment de la població rural i la falta de relleu generacional. Aquestes subvencions representen una partida de 76,58 milions d'euros en l'autonomia, segons constata l'últim balanç del Fons Espanyol de Garantia Agrària (exercici 2020), davant dels 3.553,33 milions d'euros del conjunt d'Espanya, i els joves menors de 25 anys tan sols capten el 0,33 % de la quantia econòmica, mentre que els agricultors que tenen entre 25 i 40 anys aglutinen el 4,7 %. Del 45,59 % restant es beneficien els propietaris d'explotacions agràries que tenen entre 40 i 65 anys, segons fonts del Fega (Ministeri d'Agricultura).

En la distribució de les ajudes per als plans de desenvolupament rural (que són cofinançades per la Comissió Europea, el Govern d'Espanya i la Generalitat), que es van elevar a 25,15 milions d'euros en 2020, els majors de 65 anys van aconseguir el 29,7 % de les ajudes; els de 40 a 65, fins al 58,06 %; els de 25 a 40 anys, l'11,2 %, i els menors de 25 anys, tan sols l'1,04 % del total.

Una altra dada que crida l'atenció és que les ajudes directes de Brussel·les beneficien 43.400 persones de la Comunitat Valenciana, la meitat que fa una dècada. El minvament de beneficiaris valencians de la PAC, tal com han estat denunciant les organitzacions agràries, és progressiu des dels últims temps. En 2013 es van presentar en el territori valencià un total de 91.702 expedients d'ajudes i l'enfonsament de sol·licituds s'observa des de 2014, any previ a l'actual PAC, per l'efecte de l'increment del llindar mínim necessari per a rebre pagaments directes (100 euros en 2015, 200 en 2016 i 300 des de l'any 2017).

Les estadístiques oficials corroboren l'envelliment de la població agrària i l'esmentada falta de relleu generacional que pateix el sector agrari espanyol i que lidera la Comunitat Valenciana. Un recent estudi elaborat per l'Associació Valenciana d'Agricultors a partir de les dades del Cens Agrari 2020 conclou que la Comunitat Valenciana registra l'edat mitjana dels caps d'explotacions agràries més alta d'Espanya amb 64,4 anys. L'edat mitjana agrària nacional està tres punts per davall, amb 61,4 anys. Aquesta autonomia també té el major percentatge d'agricultors majors de 65 anys, els quals representen el 50 % dels 100.259 titulars totals. Per contra, únicament el 0,3 % dels agricultors valencians té menys de 25 anys. En altres paraules, un de cada dos caps d'explotació agrària de la Comunitat Valenciana té més de 65 anys i només un de cada 300 té menys de 25 anys.

Programes per a joves

Fonts del Ministeri d'Agricultura atribueixen el major percentatge de joves perceptors d'ajudes de desenvolupament rural (en 2020 van ser 24.727 persones en tota Espanya, el 16,11 %) a l'existència d'una línia de suport denominada «Programes d'incorporació de joves». Es tracta d'una de les línies amb més pes econòmic en els programes de desenvolupament rural, ja que totes les comunitats autònomes dediquen una part important del seu pressupost per a potenciar el relleu generacional, segons les fonts, buscant una menor burocràcia per a facilitar la seua incorporació.

A més, la majoria dels joves que aconsegueixen suport en aquests programes per a la primera incorporació reben alhora ajudes directes a través de la reserva nacional de drets de pagament bàsic. "El desig dels joves perceptors de la PAC, davant l'entrada en vigor de les noves ajudes en 2023, es resumeix en una menor burocràcia i més recursos de suport per a fer rendibles les seues explotacions", asseguren fonts de les organitzacions agràries.