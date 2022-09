La falta d'instal·ladors genera una espera a València de 6 mesos per a col·locar plaques solars

La pujada del preu de la llum ha disparat l'interés de famílies i empreses per plaques solars d'autoconsum i ha generat una llista d'espera de fins a sis mesos per la falta de mà d'obra especialitzada. El muntatge de plantes d'autoconsum en habitatges i cobertes d'empreses s'ha triplicat des que va començar l'escalada del cost de l'energia i el termini d'amortització d'aquesta mena d'instal·lacions s'ha desplomat. Els instal·ladors apunten que una llar pot amortitzar el cost de la planta en quatre anys i una empresa en dos anys, ja que l'estalvi de la factura ronda entre el 40 % i el 60 %.

Aquest tipus d'instal·lacions tenen un cost mitjà d'uns 85.000 euros en el cas de les empreses amb una coberta de 1.000 metres quadrats i d'entre 6.000 i 12.000 euros (si va amb bateries o no) en el cas de les llars. La Generalitat està donant ajudes de fins al 50 % per a fomentar l'autoconsum i els ajuntaments ofereixen bonificacions de l'IBI.

Neftali Sánchez, CEO de l'empresa comercialitzadora d'energia i d'instal·lacions d'autoconsum Ninobe, confirma que el sector està desbordat per la demanda. "No hi ha suficient mà d'obra per a instal·lar les plaques. Nosaltres les col·loquem en dos mesos, però en el sector hi ha una llista d'espera de fins a sis mesos. No és un problema de materials sinó d'instal·ladors".

Coberta

En el cas de les empreses, la instal·lació sol estar condicionada per la grandària de la nau. "L'estàndard és una planta d'autoconsum de 100 quilowatts sobre una coberta de 1.000 metres quadrats amb un cost de 85.000 euros", precisa Sánchez. Les empreses menudes poden optar a una subvenció que cobreix el 35 % del cost, les mitjanes al 25 % i les grans al 15 %. El termini d'amortització ha passat de set anys a dos per la pujada de la llum. "Tenim el cas d'una empresa que les ha amortitzades en sis mesos", assegura el directiu de Ninobe. Aquestes plantes d'autoconsum poden arribar a tindre una vida útil de fins a 25 anys, segons precisa la patronal valenciana d'energies renovables (Avaesen).

Pamesa va ser pionera amb la major planta d'autoconsum d'Europa sobre les seues naus a Onda

El grup Pamesa va ser pioner amb la col·locació de més de 40.000 panells fotovoltaics en els sostres de les seues naus logístiques d'Onda (en la que és la major instal·lació fotovoltaica d'autoconsum d'Europa després d'una inversió de 15 milions), i els projectes s'han multiplicat en els últims anys entre empreses ceràmiques, tèxtils, papereres i de la indústria del plàstic.

Les comercialitzadores estan tenint dificultats per a instal·lar plantes d'autoconsum en els edificis per l'oposició d'alguns veïns i s'estan centrant sobretot en els habitatges unifamiliars. Una instal·lació mitjana en una llar té una potència de 5 quilowatts i les plaques solars costen 6.000 euros i 6.000 més les bateries per a acumular energia per a la nit. Gràcies a les subvencions, les famílies poden optar a ajudes de fins al 50 %. El termini d'amortització de les plantes per a habitatges ha caigut de huit a quatre anys. "En teoria, en un edifici es pot, però els veïns no s'hi posen d'acord. Només hem fet una instal·lació en un edifici a València perquè tots els habitatges eren del mateix propietari", puntualitza Neftali Sánchez.