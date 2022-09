Galiana assegura que buscarà alternatives a les revetles de la Llotja

El regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València i president de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, ha anunciat que parlarà amb les falles de l'entorn de la Llotja per a estudiar quines solucions es poden donar a la proposta de la Policia Local que no se celebren revetles en aquesta zona.

Així ho ha indicat a preguntes dels mitjans abans del ple del consistori de setembre, en què ha indicat que aquesta és una qüestió que s'ha de tractar amb les comissions falleres afectades i ha subratllat que ja han tingut contactes amb la falla Linterna- Na Robella, que van presentar un "pla diferent" a la part nocturna.

Segons Galiana, després de l'última assemblea les comissions d'aquest entorn li van comunicar que volen reunir-se per a presentar un nou pla, encara que ha assenyalat que, el primer és "parlar amb les falles afectades i veure les solucions que podem donar a l'entorn".

"No es tracta de fer la llei seca, sinó de reduir punts de venda d'alcohol al carrer"

El regidor de Protecció Ciutadana del consistori, Aarón Cano, s'ha mostrat partidari que no hi haja revetles en l'entorn del Mercat Central i la plaça Ciutat de Bruges, i aquesta és la proposta de la Policia Local, perquè considera que no poden "col·lisionar" dos elements que són patrimoni de la humanitat: les Falles i els edificis monumentals.

Així, encara que ha dit que el marc regulador de les Falles és "d'acord i consens, i no d'ordre i comandament", aquesta serà la proposta de la Policia Local. "L'any passat hi va haver imatges que no agrada veure", ha dit, en referència a l'accident que va costar la vida d'un jove que va caure per les escales d'accés al pàrquing en la plaça Ciutat de Bruges, i ha indicat que s'han de fer "passos per a millorar la festa, i aquest n'és un".

Així mateix, Cano s'ha mostrat partidari de reduir els punts de venda d'alcohol al carrer -no de les barres de les falles- per suposar una competència deslleial per a l'hostaleria i perquè "una festa en què abunde més l'alcohol no evolucionarà favorablement". "No es tracta de fer la llei seca, sinó de reduir punts de venda d'alcohol al carrer".