Renovacions encaminades del capità i d'Hugo Guillamón

Hugo Guillamón i José Luis Gayà van ser titulars en el partit decisiu d'Espanya en la UEFA Nations League i la intenció és que els dos vagen al Mundial de Qatar si són convocats amb les renovacions tancades i anunciades. La voluntat dels dos és la de continuar vestint l'elàstica blanc-i-negra i la pròrroga de contracte de Guillamón és la més pròxima a anunciar-se, de fet podria ser qüestió de dies l'oficialització per part del club. En el cas de Gayà queda una mica més de temps perquè la signatura i l'anunci es puguen materialitzar, però les converses van per bon camí per a complir el desig del de Pedreguer de continuar exercint la capitania.

Dues notícies molt esperades pel valencianisme i que poden contrarestar el sabor amarg de la marxa d'un dels capitans, Carlos Soler, al París Saint Germain en l'últim dia de mercat.