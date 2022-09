Denuncien la desaparició d'un home de 62 anys a Alzira

Uns amics van deixar Ricardo Galdón Carbó a sa casa del carrer Pere Morell d'Alzira el dimarts 27 de setembre vora les deu de la nit i dimecres al matí ja no va acudir a una altra trobada que havien concertat amb ell. Té el mòbil apagat, no està a l'habitatge ni tampoc ingressat a l'hospital, per la qual cosa aquests mateixos coneguts han denunciat la seua desaparició a la Comissaria d'Alzira-Algemesí.

Ricardo Galdón, natural de Millares, encara que resident a la capital de la Ribera Alta, té 62 anys, 1,70 d'alçada, complexió gruixuda, pèl canós i té dificultats de mobilitat. Utilitza ulleres graduades i entre els trets característics facilitats en la seua descripció a la policia destaca un clotet en el mentó.