L'antílop més xicotet d'Àfrica naix al Bioparc

El Bioparc ha sigut escenari del naixement al parc de la segona cria de dik-dik de Kirk (Madoqua kirkii), l'antílop més xicotet d'Àfrica.

El nounat roman aquests dies en el recinte interior sota les cures dels seus abnegats progenitors i la supervisió de l'equip tècnic del Bioparc, per a garantir "el seu màxim benestar", destaca l'entitat en un comunicat.

Aquests antílops són els més xicotets d'Àfrica, en el cas del dik-dik de Kirk, amb una grandària d'entre 55-72 cm de llarg, 30-40 cm d'altura i un pes inferior al quilo: entre 560-680 grams les femelles i entre 725 a 795 els mascles.

La seua valuosa pell s'utilitza per a confeccionar guants i es troben amenaçats per la caça, ja que un únic guant requereix un animal sencer, cosa realment colpidora. Malgrat que en aquests moments la seua població és estable, estan inclosos en la Llista roja de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN).

En aquesta espècie monògama, la "família" està formada pel mascle que va arribar de Montpeller (França), la femella de Landau (Alemanya) i la nova cria, de la qual encara es desconeix el sexe. La jove femella que va nàixer l'abril de 2020 durant el confinament per la pandèmia, com ocorre en la naturalesa en arribar a l'edat adulta, va deixar de conviure amb els seus progenitors i es traslladarà a un altre parc per a contribuir al programa de conservació de la seua espècie.

Aspecte tendre

Al Bioparc de València habiten un recinte multiespècie del bosc equatorial que comparteixen amb els duiquer roig de Natal, els bongos orientals i les grues coronades collnegres. El seu aspecte és "vertaderament tendre" i la seua coloració va del gris groguenc al marró vermellós en la seua esquena i del gris al blanc en el seu ventre.

Únicament els mascles presenten banyes i una característica molt distintiva del dik-dik de Kirk és que el seu morro presenta una particular elongació a manera de probòscide.