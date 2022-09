Nadal puja al número 2 de l'ATP i per primera vegada hi haurà dos espanyols liderant el rànquing

La derrota aquest divendres del noruec Casper Ruud contra el japonés Yoshihito Nishioka en quarts de final del torneig de Seül, per 2-6, 6-3 i 2-6, situa virtualment Rafa Nadal com a nou número 2 mundial, després de Carlos Alcaraz, per la qual cosa serà la primera vegada que dos espanyols lideren la classificació ATP.

Abans del torneig de Seül, la classificació ATP, en l'apartat individual, veia Alcaraz com a núm. 1 amb 6.740 punts, seguit per Ruud (5.850) i Nadal (5.810). La derrota aquest divendres de Ruud, en quarts de final de Seül, segons la llista virtual de la mateixa ATP, va deixar el noruec amb 4.930 punts aquest dilluns, quan es fa oficial al final dels tornejos de la setmana prèvia, cosa que el va fer descendir a la tercera posició mundial per darrere d'Alcaraz i Nadal, que no han jugat i mantenen invariables els seus punts. Serà la primera ocasió que dos jugadors espanyols ocuparan la 1a i 2a posició del rànquing ATP. I és que fins ara el tenis espanyol havia vist diversos dels seus integrants liderant la classificació mundial (en l'ATP, Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, Nadal, Alcaraz; en la WTA, Arantxa Sanchez Vicario, Garbiñe Muguruza), però no ocupant les dues primeres posicions d'una d'aquestes. El partit d'aquest divendres de Ruud no va començar especialment bé per al finalista del passat Obert dels Estats Units, en què va perdre contra l'espanyol Carlos Alcaraz en un duel per a decidir també el número 1 mundial. Es va deixar endur davant el joc de Nishioka, número 56 del rànquing ATP, i va cedir dues ruptures de servei per a perdre el primer set. Ruud va despertar en la segona mànega, encara que també va experimentar dificultats per a salvar diverses boles de ruptura del seu oponent fins a trobar una obertura, cosa que li va permetre guanyar-li el servei al nipó en el sisé joc i, després, conservar el seu servei i imposar-se en el set. El tercer set va estar marcat per la igualtat entre el noruec, de 23 anys, i el japonés, de 27, fins al 2-2. A partir d'ací, Nishioka es va fer amb quatre jocs consecutius, trencant el servei d'un Ruud erràtic en el sisé i huité joc, per a emportar-se el partit. Casper Ruud s'acomiada així de manera prematura de la pista dura de Seül, i a més perd, en un torneig ATP 250, el segon lloc en el rànquing mundial en benefici de Rafa Nadal, prolongant així la seua mala ratxa de resultats des que perdera a l'Arthur Ashe estatunidenc. Per la seua banda, Nishioka avança a semifinals, en què s'enfrontarà al guanyador del partit d'aquest divendres entre els estatunidencs Mackenzie McDonald i Aleksandar Kovacevic.