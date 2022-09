El president del Govern, Pedro Sánchez, continua sent positiu en covid-19 després de fer-se una prova diagnòstica aquest divendres. Per tant, segons han indicat fonts de Moncloa, no acudirà a la clausura del Fòrum de la Toja, encara que hi participarà de manera telemàtica.

El president també tenia previst acudir aquest dissabte a la Fiesta de la Rosa del PSDG al municipi d'Oroso (La Corunya), però finalment no hi acudirà. El substituirà la ministra d'Educació i portaveu de la Comissió Executiva Federal, Pilar Alegría, segons han indicat fonts de Ferraz. A causa del positiu de Sánchez, també es va decidir ajornar la cimera del Med9 que reuneix els líders dels nou països del sud de la UE, que s'anava a celebrar aquest divendres a Alacant. El cap de l'executiu va comunicar diumenge passat que s'havia contagiat de coronavirus i uns dies després fonts de Moncloa van precisar que tenia símptomes, però que es trobava en bon estat. Per precaució va decidir no acudir a la sessió de control al Govern de dimecres al Congrés dels Diputats, va sol·licitar el vot telemàtic i va ajornar al següent dimecres les preguntes que estaven registrades.