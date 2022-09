Mas usa la reforma fiscal del Govern per a demanar apujar impostos als rics

En el ball de les reformes fiscals en el qual es troben les autonomies i el Govern, la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, ha utilitzat la música a la qual dansa l'executiu central per a demanar moviments similars en el cas valencià. El desig de Compromís (i també d'Unides Podem) és apujar impostos a les grans fortunes, és el punt en el qual ara estiren dins del Consell per a "rematar" la "proposta" feta dimarts per Ximo Puig.

"Estem buscant un equilibri en la reforma fiscal igual que ha fet el Govern central", ha explicat Mas, portaveu de l'executiu autonòmic, posant d'exemple les mesures anunciades per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, dijous. Entre aquestes, està la creació d'un "impost de solidaritat" per a les grans fortunes, així com l'alça de tipus a les rendes de capitals de més de 200.000 euros.

Montero és, a més de la titular dels comptes públics de l'Estat, la sotssecretària del PSOE, formació que a la Comunitat Valenciana posa més pegues a l'hora d'afrontar aquest increment a les rendes més altes que reclamen els seus socis. Posar-la d'exemple i utilitzar algunes de les seues declaracions és una manera de pressionar la part socialista en la negociació que ara s'obri en el si del Consell per a "equilibrar" la reforma fiscal.

Així, Mas ha indicat que en el Botànic hi ha "acord" en la "primera part" que va exposar Puig, però ha insistit que encara s'està treballant "per a rematar" la proposta completa. "Ho anirem negociant en els pròxims dies", ha dit. Per a això, ha utilitzat paraules de la ministra sobre la incongruència d'abaixar impostos. "Tots som conscients de la incongruència del fet que les forces progressistes abaixen impostos, mai ens hem decantat per la rebaixa d'impostos, estem buscant un equilibri, no fer-ho seria incongruent", ha indicat.

Aquest "equilibri" o aquest "remat" impliquen, ha assenyalat, "una major pressió fiscal als rics". En aquest sentit, ha apuntat a la proposta de resolució que es va aprovar dijous a les Corts en el Debat de Política General, en què els tres grups del Botànic van apuntar a complementar la reforma fiscal amb "més contribució de les rendes altes", segons esgrimia el text signat i votat per les tres formacions d'esquerres que donen manteniment al Consell.

Preguntes sobre Baldoví

La vicepresidenta i portaveu del Consell ha sigut preguntada també pel pas avant del diputat Joan Baldoví per a encapçalar la candidatura de Compromís a la Generalitat. En aquest sentit, Mas, que respon com a portaveu de l'executiu i no com a representant de Compromís, ha indicat que dins del Consell "no hem fet deliberació d'aquesta decisió", encara que, preguntada per què ha sigut el més important per al Consell de la setmana, ha indicat que ha sigut el Debat de Política General.