València i Varsòvia són les ciutats més rendibles per a invertir en habitatge

València i Varsòvia són les dues ciutats europees més rendibles per a invertir en habitatge, segons revela un informe presentat en el Congrés Nacional de Promotors i Constructors d'Espanya celebrat a la capital del Túria. Els immobles comprats a València per a posar-los en el mercat del lloguer ofereixen una rendibilitat del 6 % davant del 2,8 % de rendibilitat a Munic o el 3,2 % a Lisboa. El Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) de València adverteix que la inversió estrangera s'ha disparat a la capital després de l'increment de les rendes del lloguer. Els ciutadans forans ja compren el 40 % dels immobles en venda a la capital del Túria i han contribuït a l'alça dels preus.

L'informe sobre la rendibilitat, elaborat per l'empresa Masteos, ha analitzat el mercat immobiliari de les principals ciutats de huit països: Espanya, Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Polònia, Portugal i el Regne Unit. València i Varsòvia encapçalen la rendibilitat amb un 6 %, seguides de ciutats com Marsella o Roma, on comprar un habitatge per a llogar ofereix un retorn anual superior al 5 %, Madrid (4,8 %) i Barcelona (4,6 %). La capital del Túria és molt més interessant per als inversors que ciutats europees com Lisboa, Londres, París o Berlín, on l'adquisició d'un habitatge per a llogar ofereix unes rendibilitats mitjanes que oscil·len entre el 3 % i el 3,6 %. L'estudi destaca que la rendibilitat de València supera el 65 % si es compara amb Londres.

Pisos més barats

Vicente Díez, portaveu del Col·legi d'API de València, apunta que València té l'avantatge competitiu sobre Varsòvia que els pisos en venda són més econòmics. «L'informe revela que el metre quadrat d'un habitatge a Varsòvia està en 2.230 euros de mitjana davant dels 1.838 euros a València», precisa Díez. «Hem notat una gran entrada d'inversors europeus a València. Hem tingut casos en què una sola persona busca deu habitatges per a comprar-los i posar-los en lloguer. Les grans ciutats cada vegada són menys rendibles perquè ha pujat molt el preu de l'habitatge i per això els inversors s'estan fixant en València», hi afig. L'estudi revela que València és la ciutat més barata i apunta que a París el metre quadrat està de mitjana a 10.377 euros, a Londres a 9.467, a Munic a 7.876, a Lió a 5.335, a Milà a 5.022, a Barcelona a 3.908, a Madrid a 3.663 i a Brussel·les a 3.572.

El cost mitjà d'un habitatge a València és de 200.000 euros, encara que els inversors busquen immobles que ronden els 150.000 euros. Enguany, el preu d'un lloguer mitjà a València ha passat de 875 euros a 1.214 euros (un increment del 38 %). Els lloguers més cars estan a Ciutat Vella pels pisos turístics, amb unes rendes mitjanes de 1.512 euros al mes, seguits dels de l’Eixample (1.500 euros), el Pla del Real (1.313 euros), Campanar (1.265 euros) i Extramurs (1.239 euros).