La Guàrdia Civil sorprén tres persones amb 420 quilos de pinyes recollides a la Serra de Mariola

La Guàrdia Civil de València ha intervingut 420 quilos de pinyes de pi pinyer, valorats en 1.500 euros aproximadament, a la partida denominada Mariola, dins del Parc Natural de la Serra Mariola.

Allí, els agents de l’UPRONA, juntament amb un agent mediambiental, van identificar tres persones que es trobaven recol·lectant fruits (pinyes) de pi pinyer en un lloc no autoritzat per a això. A més, no presentaven cap mena d’autorització o notificació prèvia de l’Administració per a recol·lectar-los.

Aquests individus havien recol·lectat 17 sacs de pinyes, amb un pes aproximat de 420 quilos. També es va procedir a l’aprehensió de tres llances amb mecanisme de tall en els extrems, utilitzades per a la recol·lecció.

Finalment, un d’ells va ser proposat per a sanció, per aprofitament indegut de fruits propi de terreny forestal, sense autorització o notificació prèvia de l’Administració.