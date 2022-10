Dos guàrdies civils resulten ferits després d’un xoc amb un autobús a Manises

Un capità i un tinent de la Guàrdia Civil han resultat ferits a conseqüència d’un accident de trànsit prop de l’aeroport de Manises, on es trobaven patrullant la zona. El succés es va produir, prop de l’aeroport, la matinada de dissabte, quan el cotxe en el qual circulaven va xocar contra un autobús. En aquests moments s’investiguen les causes de l’accident.

Fonts pròximes a aquest diari també han assenyalat que les víctimes no han patit lesions greus malgrat haver de ser hospitalitzats. Els dos comandaments de la Guàrdia Civil van rebre l’alta ahir diumenge.

Agents de l’equip d’atestats de la Guàrdia Civil de Trànsit estan intentant aclarir si, tal com apunta el tinent, que era qui conduïa el vehicle, es va realitzar un gir indegut per a incorporar-se a la via en el moment en què venia l’autobús, de la presència del qual no es va adonar. El tinent de la Guàrdia Civil va ser sotmés, com ocorre en tots els accidents, a les proves d’alcoholèmia, en les quals va donar negatiu.