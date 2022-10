Mehdi Nafti es troba més qüestionat que mai

El Llevant, després de caure contra l’Andorra, es troba enmig d’un terratrémol en el qual regna la intranquil·litat, la incertesa i, sobretot, el temor de no aconseguir l’objectiu de l’ascens en finalitzar la temporada. Tindre les posicions que et permeten pujar a l’elit de manera directa a molta distància, estar en territori desconegut en la classificació i que la posada en escena siga imprecisa fan que el focus estiga depositat en Mehdi Nafti, que, després de la derrota per 3-1 al Principat, amb una imatge paupèrrima en la segona part, es troba més qüestionat que mai des que va assumir el timó d’un Llevant amb l’obligació d’ascendir a Primera Divisió.

El Llevant Femení, en canvi, segueix en ratxa. L’equip de José Luis Sánchez Vera va tombar l’Atlètic de Madrid a la Ciutat Esportiva de Buñol fent un recital i sent superior a un dels rivals més forts de la Lliga F (2-1).