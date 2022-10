La portaveu de Compromís Papi Robles reforçarà la llista de Ribó a València

La portaveu parlamentària de Compromís, Papi Robles, serà un dels reforços amb els quals comptarà l’alcalde de València, Joan Ribó, per a intentar, en les eleccions municipals del pròxim 28 de maig de 2023, conservar l’alcaldia i iniciar un tercer mandat. Robles és la portaveu a les Corts des del mes de gener passat i, en aquests mesos, s’ha convertit en una de les figures en ascens dins de la coalició. Però sempre l’han vinculada a la llista a la ciutat encara que en l’actualitat és diputada autonòmica.

Nombrosos diputats dels partits d’esquerra assenyalen que Robles s’ha consolidat plenament com a portaveu en un càrrec que no era fàcil, després que l’ocupara durant més de sis anys Fran Ferri, que va anunciar, el mes de desembre passat, que se n’anava a treballar a l’empresa privada. Papi Robles és, en l’actualitat, la secretària general de Més Compromís a València.

Vull compartir amb vosaltres una notícia. He presentat la meua candidatura per a formar part de la llista de @CompromisVLC per a les eleccions municipals de 2023.



Ara una comissió valorarà els millors perfils. Jo em pose a disposició per seguir construint la València del futur🧡 — Papi Robles Galindo (@papirusa) 3 de octubre de 2022

Papi Robles es perfila com a probable número dos de la candidatura de Compromís a la ciutat de València. Nombrosos referents de Compromís s’han afanyat a aplaudir l’anunci que Robles ha fet aquest matí, el de la presentació de la seua candidatura per a integrar la llista municipal. Segons explica l’actual síndica, a partir d’ara, una comissió valorarà els millors perfils. El que fa Robles, segons assenyala, és posar-se a disposició per a continuar construint la València del futur.

Un dels càrrecs de Compromís que ha saludat amb entusiasme l’anunci de Robles és el síndic adjunt, Vicent Marzà, que va ser un dels noms que va sonar per a convertir-se en el síndic del grup parlamentari quan es va produir la dimissió de Fran Ferri el mes de desembre passat.

Hi ha persones valentes i treballadores, compromeses i capaces; i després està @papirusa

València guanyarà una grandíssima regidora de govern i amb ella l'equip de @joanribo serà imparable.

Amb tu, sempre: avant! https://t.co/kaHjcFeogF — Vicent Marzà 🍏 (@VicentMarza) 3 de octubre de 2022

L’anunci de Robles d’aquest dilluns es produeix en un moment en el qual s’ha produït ja el tret d’eixida per a conformar les llistes autonòmiques i municipals en les eleccions previstes per a maig de 2023. El primer a formalitzar la seua candidatura ha sigut el diputat al Congrés, Joan Baldoví, que dijous passat va anunciar que optarà a les primàries per a liderar la candidatura autonòmica que en les eleccions de 2019 va liderar Mónica Oltra. No obstant això, comencen a sonar ja altres noms com a possibles candidats, com els de la consellera d’Educació, Raquel Tamarit; la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, o la secretària general de Més Compromís, Àgueda Micó, en aquest cas dins de la llista autonòmica, com ja ha publicat aquest diari.