Ribó i Puig fan passos cap a la cogestió de la Marina de València

“El futur de la Marina de València està clar, però no pròxim”, així ho ha dit aquest matí l’alcalde, Joan Ribó, després de la reunió que ha mantingut amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, en la qual ha acordat que aquest espai, en procés de “liquidació” i dissolució, serà gestionat per mitjà d’una fundació o una societat mixta formada per totes dues administracions, ja sense presència a priori del Govern ni del Port de València. Abans de la constitució del nou òrgan gestor és necessari, ha explicat l’alcalde al final de la trobada celebrada al Palau de la Generalitat, que l’Autoritat Portuària de València inicie els tràmits per a la cessió de la Marina i convertir-la en un port esportiu de gestió autonòmica, com es va anunciar després de l’eixida del Govern del Consorci València 2007, formulada fa ja quasi un any després de la condonació del deute de la Copa de l’Amèrica. La cessió és un procés complex que requereix l’aprovació de la segregació dels terrenys en Consell de Ministres. “No serà qüestió de dos dies”, ha assenyalat l’alcalde.

Gestió de la interinitat Davant de la perspectiva que s’allarguen els tràmits per a la cessió a la ciutat de la Marina i la situació d’“interinitat”, de la qual es queixen els empresaris i les concessions d’aquest espai d’ubicació privilegiada en el front marítim, la Generalitat i l’Ajuntament de València han acordat crear una comissió per a la gestió de la Marina a partir del pròxim mes de gener, mentre la comissió liquidadora acaba d’establir el repartiment de béns i actius. L’alcalde ha explicat als mitjans de comunicació, després de la trobada, que es manté la idea que l’Ajuntament gestione la part “de terra” de la Marina, això és, les antigues bases esportives i la resta d’edificis que ja són titularitat municipal, així com els docks i els tinglados 2, 4 i 5. La Generalitat, que, per mitjà de la Conselleria d’Obres Públiques i Vertebració, es va comprometre a tramitar la petició de cessió dels terrenys de l’antiga dàrsena, assumirà, per la seua banda, la làmina d’aigua, és a dir, els amarratges d’embarcacions d’esbarjo i megaiots, una de les principals fonts d’ingressos de la Marina. La Marina, segons el que ha explicat l’alcalde, serà un espai que es recolzarà en tres potes: la innovació, l’esport i la nàutica i la part lúdica.