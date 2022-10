Agullent recondiciona quatre camins gràcies a una subvenció de 130.000 euros

L'Ajuntament d'Agullent ha rebut un total de 133.782,29 € per a executar les obres de reparació i restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions del camí de Racó de la Volta, del Porro i la Solana i del Sort d’Esma. La subvenció procedeix de la Generalitat Valenciana i cobreix íntegrament el cost de les actuacions que s'han dut a terme al poble.

Les tres vies estan situades en la zona agrària amb terrenys de cultiu pròxima al Benetzar, adjacents al camí Vell d'Ontinyent a Albaida. L'estat de les tres vies es va veure afectat pel temporal de pluges torrencials -DANA- que va caure en el territori valencià en la tardor de 2019.

En els primers tres camins s'ha treballat per a reasfaltar les vies, amb un cost de 47.297,06 € i de 46.326,83 €, respectivament. Per la seua banda, en el camí de Sort d'Esma s'ha obrat repavimentant la via per a reconduir les aigües. Aquesta actuació ha tingut un cost de 40.158,40 €.

L'alcalde d'Agullent, Pau Muñoz, valora positivament la subvenció rebuda per a executar les obres. "Continuem treballant per a poder recuperar el bon estat dels camins del nostre terme.