Alcaraz perd en el seu primer partit com a número 1 mundial

L'espanyol Carlos Alcaraz no va poder celebrar el seu primer partit com a número 1 mundial de tenis en perdre en el torneig d'Astanà, contra el belga David Goffin per 7-5 i 6-3 en 1 hora i 48 minuts.

Goffin, en el quadre final com a 'afortunat perdedor' de la prèvia i número 66 de la llista ATP, va saber aguantar la pressió i imposar el seu tenis davant el joc erràtic del murcià. En el primer set les coses van començar bé per a Alcaraz, que va trencar el servei de Goffin en el tercer joc (2-1) per a, a continuació, perdre el seu i igualar la contesa. En el sisé joc Alcaraz va tornar a perdre el seu torn de servei i va començar a 'remar' fins a aconseguir la igualada a 5 amb trencament del servei de Goffin en el nové joc. Quan tot semblava encaminat, el número 1 va perdre amb claredat el seu servei en el dotzé joc i el primer set per 7-5. En la segona mànega, Alcaraz va tornar a complicar-se la vida en perdre el seu servei en el segon joc. En el tercer va arribar a tindre fins a tres punts de trencament, però Goffin va acabar anotant-se el 3-0. Amb aquest avantatge, el belga va saber aguantar els nervis i esperar els errors de l'espanyol, que va perdre un altre servei en el sisé joc (5-1). Alcaraz no va tirar la tovallola i va lluitar fins al final; va trencar el servei de Goffin en el següent (5-2), però el belga no va desaprofitar l'oportunitat i va guanyar per 6-3. La primera defensa com a número 1 del món d'Alcaraz no va ser tan bona com hauria desitjat el jugador espanyol.