La ciutat de València reconeix els seus il·lustres

Els actes del 9 d'Octubre de la ciutat de València han començat, a escala institucional, abans de l'habitual: a cinc dies de la jornada gran, l'Ajuntament ha quadrat les agendes per a entregar els honors i les distincions de la ciutat.

En el seu discurs, la regidora de Cultura, Gloria Tello, ha destacat "la pluralitat" dels receptors d'aquestes distincions, "que s'estén a tota mena de disciplines, com és l'exemple d'enguany", als quals va demanar que "continuen il·luminant-nos com a fars. Totes les persones a les quals se'ls reten aquests honors han contribuït amb el millor de les seues carreres a transformar la nostra ciutat en un lloc millor i més culte. Persones i institucions que es preocupen pels altres. I això cal reconéixer-ho".

Va parlar de "característiques d'excel·lència per a millorar la qualitat de vida dels altres ciutadans".

I així va desgranar les figures de Rosángeles Valls, "una de les persones capdavanteres de la dansa"; Ramón Almazán, "per la seua trajectòria institucional i ser una figura rellevant del panorama musical"; Joan Francesc Mira, "per la seua trajectòria acadèmica i literària i ser una de les grans figures de la literatura i el pensament", tots ells amb el rang de fills predilectes de la ciutat.

Les medalles d'or van servir per a destacar l'Associació Valenciana d'Ajuda a la Paràlisi Cerebral (Avapace), "que afavoreix l'autodeterminació de les persones que pateixen la paràlisi cerebral"; Mamás en Acción, "perquè gràcies a elles els xiquets malalts es recuperen millor", i l'Associació pro Tercera Edat Proted, "que fomenta l'autonomia i la integació de les persones majors". I es va emocionar quan va recordar la professora Carme Miquel, filla adoptiva a títol pòstum. "Recorde en aquest punt que la senyora Amparito, la meua iaia, estaria molt feliç, com tantes que van poder conéixer la bona persona que era Carme Miquel".

"El nostre desig és que el reconeixement siga pel que han fet, que ja és patrimoni de la ciutat, i pel que continuaran fent".

El càrrec de portaveu dels guardonats va correspondre a Rosángeles Valls, que va citar la coreògrafa Marta Graham quan va definir la dansa com "el llenguatge secret de l'ànima". "Ara som incapaços d'expressar amb paraules el que sentim". Va glossar cada guardonat i va recordar que "el relat d'un país és desenvolupar el coneixement i la sensibilitat". Va citar Carmen Alborch i va dir d'aquests premis que són un "fidel reflex d'una ciutat progressista i integradora, de la qual ens sentim orgullosos. I en una societat cada vegada més incívica, apostar per la solidaritat, educació i cultura, la nostra, és, cada vegada més, l'única arma per a crear un futur en què triomfe l'honestedat, la veritat i la unitat. El benestar dels ciutadans".

Joan Ribó va tancar l'acte recordant que "no és l'Ajuntament qui els premia, sinó que retornem només una part del que regalen a la ciutadania".