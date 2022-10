La covid deixa 954 casos més i dos morts a la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanitat ha notificat aquest dimarts un total de 954 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització. Són deu casos menys que els registrats la setmana passada després del cap de setmana, per la qual cosa la circulació del virus està estabilitzada. Els nous casos per províncies són 139 a Castelló (191.495 en total), 220 a Alacant (527.602 en total) i 595 a València (834.767 en total).

Dels poc més de 950 contagis, 567 corresponen a persones majors de 60 anys. Per províncies: 87 de Castelló, 145 d'Alacant i 335 de València. Els hospitals valencians tenen actualment 230 persones ingressades (set menys que divendres), 12 en UCI: 28 a la província de Castelló, 1 en UCI; 63 a la província d'Alacant, 2 en UCI, i 139 a la província de València, 9 en UCI. S'han notificat només dues defuncions per coronavirus des de l'última actualització, amb data de defunció en els últims 7 dies. Es tracta de dos homes de 78 i 84 anys. El total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 10.066: 1.195 a la província de Castelló, 3.842 a la d'Alacant i 5.029 a la de València.