El Kremlin anuncia que 200.000 russos s'han incorporat a l'exèrcit

El ministre de Defensa de Rússia, Serguei Shoigú, va afirmar aquest dimarts que més de 200.000 ciutadans ja han sigut incorporats a les files en el marc de la mobilització parcial decretada pel president rus, Vladímir Putin, el passat 21 de setembre.

"De conformitat amb el decret del president de la Federació de Rússia, des del 21 setembre al país es du a terme una mobilització parcial. Hui dia s'han incorporat a les forces armades més de 200.000 persones", va dir Shoigú en una reunió amb els comandaments militars. Segons va anunciar amb anterioritat el ministre de Defensa, la mobilització parcial afectarà un total de 300.000 reservistes.

"La preparació del personal de les unitats que s'han conformat es fa en 80 polígons i sis centres d'instrucció", va informar Shoigú, que va afegir que s'han impartit totes les ordres perquè els mobilitzats reben l'equipament necessari. Va demanar als comandaments que la instrucció dels mobilitzats estiga a càrrec "d'oficials amb experiència de combat", a fi de facilitar l'adaptació dels acabats d'incorporar.

Shoigú va recalcar que l'ús de les unitats de mobilitzats ha de planejar-se conjuntament amb les unitats que ja participen en les accions militars a Ucraïna.

Va destacar que un gran nombre de voluntaris acudeixen a oficines d'allistament. "És summament important estudiar atentament cada sol·licitud. No cal rebutjar ningú sense raons de pes", va subratllar Shoigú.

Dijous passat Putin va ordenar enviar a les seues cases tots els homes mobilitzats per error davant les creixents protestes i denúncies d'arbitrarietats per part de responsables d'oficines d'allistament. Un dels casos més flagrants es va produir a la regió de Khabarovsk, en l'extrem orient de Rússia, on aquest dilluns el governador, Mijaíl Degtiariov, va destituir el comissari militar regional per mobilitzar de manera irregular milers de ciutadans. "En deu dies van rebre notificacions i es van presentar en les oficines d'allistaments diversos milers dels nostres paisans. Prop de la meitat els hem retornats a les seues cases per no correspondre als criteris de selecció per a servir en l'Exèrcit per contracte", va informar Degtiarov en el seu canal de Telegram.