Russafa acumula el 25 % de les sancions per l'ORA

El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de València, Fernando Giner, ha lamentat de nou l'afany recaptatori del govern de Ribó, en aquest cas a compte de l'ORA. En total, durant els sis primers mesos de l'any l'Ajuntament ha recaptat 4,2 milions d'euros per aquest concepte, al mateix temps que ha interposat més de 105.000 multes als conductors.

“Aquest equip de govern no fa més que posar traves i dificultats a l'aparcament, però no és capaç de donar alternatives viables al transport públic. Elimina places d'estacionament al carrer, endureix la normativa de l'ORA i, mentrestant, posa multes i taxes als veïns. Que no ens enganye: això no és sostenibilitat ni política verda. Són simplement ganes de recaptar”, ha denunciat.

D'aquesta manera, Giner ha lamentat que el districte més castigat durant el primer semestre de l'any ha sigut Russafa, on s'han posat quasi 29.000 multes als conductors i s'han recaptat 1,2 milions d'euros. Això és el 25 % del total de tota la ciutat. “Justament el barri que més dificultats té és el que ha d'aguantar els experiments d'aquest govern amb les noves normatives d'estacionament. Zones verdes i taronges que s'han posat en marxa amb el rebuig dels comerciants i falta d'informació per als veïns i usuaris, que fins al mateix dia de l'entrada en vigor seguien sense saber molt bé com procedir”, ha recordat.

“Ara posen zones que costen fins i tot més cares que la zona blava i a més obliguen els veïns a passar per complicats tràmits administratius per a aconseguir els seus permisos d'aparcament. Cosa que, per cert, el Síndic de Greuges ja va considerar inapropiada en el cas de les càmeres de Ciutat Vella, en assenyalar que hauria d'haver sigut l'Ajuntament qui acarara les dades i donara automàticament els permisos als veïns, sense causar-los més prejudici que el de posar en marxa les iniciatives, que ja és més que suficient”, ha ressaltat.

Mala zona per a aparcar

“Per no parlar, per descomptat, que no hi haurà permís per a tots i que tenen un cost de quasi 100 euros a l'any”, ha indicat. Així, ha lamentat el “càstig” als veïns, i ha recordat que la zona de Russafa és una de les pitjors per a aparcar, tenint en compte que molts edificis són antics i no tenen possibilitat d'obrir garatges privats. “Una situació realment complicada que aquest govern no ha fet més que empitjorar més amb la posada en marxa d'un sistema que, com ja és costum, no ha comptat amb la previsió, l'acord i l'organització apropiats”, ha finalitzat.

De la mateixa manera, Giner també ha incidit en què els barris del centre són els més castigats per l'ORA. “Entre Russafa, Abastos i Exposició acumulen el 70 % de la recaptació total de València, amb 29.000 , 25.000 i 22.800 sancions respectivament. Aquesta és una bona manera de buidar el centre i de posar dificultats al desenvolupament dels negocis i de l'activitat econòmica”, ha assenyalat.