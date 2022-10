Xàbia obri el termini perquè els veïns demanen els bons de consum

Paga 20 i tindràs el val descompte pel doble. Aquest és el mecanisme de funcionament dels bons consum que l'Ajuntament de Xàbia ha posat en marxa per a aquest mes d'octubre de la mà d'una subvenció de la Diputació d'Alacant.

En total són 7.000 vals els disponibles per als veïns de Xàbia, això sí, només per a majors de 18 anys que estiguen empadronats. El termini per a poder obtindre'ls està obert des d'aquest dilluns i es fa a través d'un formulari en el web municipal.

Després de completar les dades personals, el sistema et porta a una passarel·la de pagament en què s'abonen els 20 euros i posteriorment l'Ajuntament et remet el bo amb els 40 euros. Són personals i intransferibles i només es poden gastar en un comerç.

Els vals es poden descarregar del web municipal i són vàlids des del 7 d'octubre fins al 24 d'octubre.

De moment l'Ajuntament encara no ha donat a conéixer quins són els comerços que s'han adherit a aquesta campanya.