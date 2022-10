Augmenta un 160 % les persones que telefonen a Creu Roja a la recerca d’ajuda psicològica

Creu Roja ha registrat un 160 % més de telefonades d’atenció psicològica que en 2021 en el seu servei d’ajuda “Creu Roja t’escolta”, i el 90 % són de persones majors i joves. Respecte als motius, el 70 % està vinculat a problemes d’ansietat i baix estat d’ànim, i un 44 % demana suport per soledat no desitjada.

Davant de la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental dilluns que ve, 10 d’octubre, Creu Roja reclama més inversió en aquest àmbit i alerta dels efectes que estan tenint en el benestar de la població vulnerable la combinació de factors com l’increment de preus dels aliments i l’impacte socioeconòmic de la pandèmia o del conflicte a Ucraïna. “Es genera més estrés i angoixa per no poder cobrir les necessitats bàsiques, a més d’un major temor al futur”, explica l’organització, que recorda que les xifres d’aquest servei de suport ronden més les dades pandèmiques (2020) que les d’eixida del confinament (2021).

Aquest telèfon d’atenció psicosocial —900 10 79 17— va nàixer l’abril de 2020 per a oferir suport i acompanyament a totes les persones que, per les seues circumstàncies de malaltia, soledat, edat avançada, pèrdua d’ocupació, diversitat funcional o falta d’habitatge, entre altres, es van veure doblement afectades per la crisi sanitària i el confinament.

Ha atés més de 14.000 telefonades de persones que pateixen malestar emocional provocat per l’ansietat, l’estrés o la depressió. Entre abril i desembre de 2020 se’n van atendre 5.650, en 2021 es van reduir fins a les 3.491, i fins al 31 d’agost de 2022 n’hi ha hagut 5.242.

Les telefonades de menors

Les telefonades realitzades per menors d’edat passen del 5 % al 12 %, de 147 peticions d’ajuda del primer any del servei a 845, multiplicant quasi per cinc la demanda.

Als problemes associats a la soledat (44 %), els segueixen els vinculats amb l’ocupació (19 %) i per malaltia mental (13 %); un 38 % de les persones que han despenjat el telèfon per a parlar amb Creu Roja han manifestat problemes d’ansietat, i un 35 %, baix estat d’ànim; el dol pel canvi vital (10 %) i qüestions de relacions socials (7 %) són uns altres dels motius registrats, en els quals la ideació suïcida apareix en un 3 % dels casos.

Des que va començar el servei, Creu Roja ha rebut 1.524 casos de persones que necessitaven ajuda addicional a la psicològica amb la cobertura de necessitats bàsiques; quasi la meitat de les persones que telefonen a “Creu Roja t’escolta” tornen a fer-ho de manera reiterada per a demanar suport emocional.

Per comunitats, el 29,8 % de les telefonades van ser des de la Comunitat de Madrid; seguida d’Andalusia (18,9 %), Galícia (9,18 %) i la Comunitat Valenciana (7,9 %).