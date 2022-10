Ford cancel·la tres dies d’ERTO a Almussafes després d’un alleujament de la crisi de components

L’arribada de components necessaris per a poder fabricar vehicles alleuja l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) establit per Ford des de fa mesos a la planta valenciana d’Almussafes. En concret, després d’una nova reunió de la comissió de seguiment del procés celebrada aquest matí, la multinacional ha decidit cancel·lar tres dies de parades previstos en el calendari, que es corresponen amb les parades establides, d’una banda, en operacions de vehicles per a aquest divendres 7 d’octubre, i, d’altra banda, amb les fixades en motors mecanitzats les jornades del 15 i 16 d’octubre.

Aquesta és la primera vegada que la marca de l’oval, immersa, com gran part del món de l’automoció, en una falta de subministraments per a la producció dels seus vehicles, redueix dies d’ERTO des del juliol passat. Altres parades, retardades No serà l’únic canvi, però, que es visca en l’expedient de la factoria. No en va, també en operacions de vehicles, Ford ha decidit retardar al 18 d’octubre la jornada de parada prevista per al dimarts 11. Un cas similar succeeix en les operacions de motors, ja que, en la planta de muntatge, les parades programades per a aquest divendres i per al dilluns 17 d’octubre s’han agrupat dilluns i dimarts que ve (10 i 11 d’octubre), enllaçant-se així amb els dos dies festius (9 i 12 d’octubre). En aquesta mateixa línia, en mecanitzats, la firma amb seu a Detroit ha traslladat l’ERTO d’aquest cap de setmana (8 i 9 d’octubre) també al 10 i 11 d’octubre, i afectarà —segons va explicar en un comunicat UGT-Ford, sindicat majoritari a la planta valenciana— “des de les 6.00 hores de dilluns fins a les 06.00 hores de dimecres” en “totes les línies de mecanitzat amb excepció de bloc i acer, que sí que treballen”.