La Policia Nacional condecora Teresa Domínguez per la seua tasca informativa al capdavant de Successos de Levante-EMV

La Policia Nacional ha celebrat aquest matí la seua festivitat dels Àngels Custodis amb el lliurament de medalles i creus al mèrit policial. Entre els condecorats enguany hi ha la redactora en cap de Successos del periòdic Levante-EMV, Teresa Domínguez, per la seua tasca informativa al capdavant de la secció, així com el periodista Javier Martínez, del periòdic Las Provincias.

Abans del lliurament de les medalles, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha volgut remarcar, amb el seu discurs, l’exemplaritat del cos. El seu treball va ser pioner en la lluita contra la violència masclista amb la creació de les unitats especialitzades per a atendre les víctimes, l’atenció de les quals s’ha millorat amb l’actual servei integral d’atenció i acolliment a les víctimes de violència de gènere. Bernabé ha posat en relleu alguns reptes nous als quals s’ha d’enfrontar la Policia, com la cibercriminalitat, i ha destacat l’increment de la presència de la dona en el cos, tot i que ha reconegut que encara queda camí per recórrer.

Abans d’escoltar els himnes de rigor, s’ha realitzat l’emotiu homenatge a tots els policies morts en acte de servei, amb el record encara molt present del sotsinspector d’Homicidis Blas Gámez, quan s’acaben de complir cinc anys del seu assassinat.

Finalment, l’acte ha conclòs amb la desfilada d’alguns dels vehicles de la flota de la Policia Nacional, com les unitats motoritzades, les furgonetes de la Unitat de Prevenció i Resposta (UPR) o els Zeta d’última generació, capaços de comprovar 400 matrícules per minut. Així com el furgó de Laboratori d’Activitats Especials de la Policia Científica, la unitat canina o la unitat de cavalleria, la més antiga del cos. Tampoc hi ha faltat el sobrevol de l’helicòpter i la unitat de drons, l’última que s’ha incorporat.